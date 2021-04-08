«Запой? Самому не справиться!» Фото: Алексей ФОКИН

Несмотря на то, что часть «домашних» методов вывода из запоя может приносить положительные результаты, без помощи врачей рецидив неизбежен.

Как распознать запой?

Если человек, не страдающий алкоголизмом, употребляет алкоголь несколько дней подряд это не запой. Запой отличается непреодолимой тягой к алкоголю, которая вызывает сильную тревогу и беспокойство в утренние часы и в течение всего дня.

Симптомом запоя также является синдром отмены, сопровождающийся головной болью, болями в сердце, повышением давления, тремором рук, головы и тела. Длительный запой приводит к тяжелой интоксикации организма и нарушению обмена веществ, а систематические запои — к нарушениям психики, вплоть до «белой горячки».

Это важно

Запой — яркое свидетельство того, что болезнь перешла в запущенную стадию и закрывать на нее глаза нельзя. От запойных периодов начинают страдать все сферы жизни больного. Просто «повлиять» на алкоголика в семье или на работе практически невозможно, требуется профессиональная помощь психиатра-нарколога и психотерапевта.

Психиатр-нарколог подберет курс соответствующих препаратов, призванных поставить человека «на ноги» и сделать процесс выхода из запоя проще и безболезненнее для всего организма. Психотерапевт обеспечит подходящую терапию, направленную на восстановление психоэмоционального равновесия алкоголика.

Этапы и методы вывода из запоя

Первой и важнейшей задачей является детоксикация, далее требуется лечение «похмельного синдрома» и прерывание «порочного круга», находясь в котором, больной все больше усугубляет свое состояние.

Удаление спиртного из организма

Следует знать, что меры по выведению алкоголя из организма наиболее эффективны уже после того, как прошло состояние опьянения. Затем - дезинтоксикационная терапия, состав которой может определить только врач в зависимости от клинической картины.

Симптоматическое лечение

Медикаментозная терапия, которая снимает болевой синдром и другие неприятные ощущения.

Кодирование

Лечение при запоях будет неполным, если не устранить патологическую тягу к алкоголю. Кодирование - различные методики (медикаментозные, психотерапевтические, комплексные), направленные на создание стойкого отвращения к алкоголю.

Услуги реабилитации при запое в стационаре и в амбулаторном режиме - это разумный и надежный вариант решения проблемы, поскольку в этом случае применяются современные психотерапевтические методики и процедуры. Только квалифицированные наркологи могут подобрать метод лечения индивидуально для каждого пациента.

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