Михаил Грязев уходит с поста ректора Тульского госуниверситета Фото: соцсети

Как сообщает «Молодой коммунар», Михаил Грязев подтвердил свой уход. По некоторым данным, Тульский государственный университет может возглавить Олег Кравченко, ректор Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова.

Михаил Грязев связан с техническим университетом больше 40 десятилетий — с 1978 года, когда пришел сюда на должность лаборанта ОНИЛ-8. После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации был младшим научным сотрудником научно-исследовательской части. Много лет работал на кафедре вычислительной математики. С сентября 2004 года работал профессором кафедры физического воспитания и спорта, а в 2006 году на альтернативной основе был избран ректором Тульского государственного университета.