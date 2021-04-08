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Общество8 апреля 2021 15:31

Михаил Грязев уходит с поста ректора Тульского госуниверситета

Уже завтра университету должны представить кандидатуру нового ректора
Игорь КОПЫТОВ
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Михаил Грязев уходит с поста ректора Тульского госуниверситета

Михаил Грязев уходит с поста ректора Тульского госуниверситета

Фото: соцсети

Как сообщает «Молодой коммунар», Михаил Грязев подтвердил свой уход. По некоторым данным, Тульский государственный университет может возглавить Олег Кравченко, ректор Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова.

Михаил Грязев связан с техническим университетом больше 40 десятилетий — с 1978 года, когда пришел сюда на должность лаборанта ОНИЛ-8. После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации был младшим научным сотрудником научно-исследовательской части. Много лет работал на кафедре вычислительной математики. С сентября 2004 года работал профессором кафедры физического воспитания и спорта, а в 2006 году на альтернативной основе был избран ректором Тульского государственного университета.

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