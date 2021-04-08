Герман Греф представил новый флагманский продукт — подписку СберПрайм +

Сбер запускает флагманскую подписку «СберПрайм+». Фото: материалы пресс-служб

Об этом на пресс-конференции рассказал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

- Подписки — актуальный и востребованный продукт для клиентов по всему миру. Они обеспечивают выгоду и единый клиентский опыт в самых востребованных частотных сервисах. Клиент платит за единую подписку на сервисы существенно меньше, чем за каждый продукт по отдельности. Например, со СберПрайм+ клиент сможет ежемесячно экономить около 5 тысяч рублей. Наша новая подписка — одна из самых выгодных, комплексных и многофункциональных в мире: в неё входят сервисы доставки готовой еды, продуктов и лекарств, онлайн-кинотеатр, такси, облачное хранилище, мобильная связь и музыкальный стриминг. И, конечно, мы единственная экосистема, центром которой является банк, поэтому для нас было важно интегрировать в подписку самые лучшие и выгодные финансовые услуги, - прокомментировал Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.

Подписка СберПрайм+ стоит 399 рублей в месяц и позволяет ежемесячно сэкономить около 5 тысяч рублей. Это предложение собрано из самых востребованных финансовых и нефинансовых сервисов Сбера.

Подписка включает в себя выгодную СберКарту Прайм и специальные условия по нефинансовым сервисам экосистемы Сбера.

СберКарта Прайм и финансовые сервисы:

— повышенные бонусы от СберСпасибо (10% на всех АЗС, 5% — во всех кафе, ресторанах и се такси, 10% — такси Ситимобил, 5% — СберМаркет);

— снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира;

— безлимитные бесплатные переводы по всей стране;

— выгодный курс обмена валют;

Нефинансовые сервисы:

— подписка «Оптимум» Okko (80 тысяч фильмов);

— вся медиатека СберЗвука (45 млн треков);

— бесплатная мобильная связь СберМобайл (150 мин + 3 Гб интернета);

— скидка 10% на доставку готовой еды из Delivery Club;

— скидка 7% на продукты из Самоката (доставляют за 15 минут);

— скидка 10% на все поездки в Ситимобиле;

— бесплатная доставка продуктов и специальные цены из СберМаркета;

— бесплатная доставка лекарств из СБЕР ЕАПТЕКИ;

— облачное хранилище СберДиск (30 Гб + скидка на расширение диска).

Купить подписку можно в приложении СберБанк Онлайн. После этого можно зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, по-своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия СберПрайм+ автоматически применятся, как только клиент зайдёт в сервис по Сбер ID.

С 1 мая бесплатная СберКарта также появится в базовом продукте СберПрайм за 199 рублей.