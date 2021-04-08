48 туляков, привитых от коронавируса изъявили желание бесплатно посетить сегодняшний матч «Арсенал» - ЦСКА Фото: материалы пресс-служб

Напомним, что сегодня, 8 апреля, тульский «Арсенал» пятый раз в истории сыграет в четвертьфинале Кубка России.

Напомним, 13 марта команды уже встречались в рамках Российской Премьер-лиги. Тогда туляки оказались сильнее. Матч завершился со счетом счет 2:1. Забили два мяча перед перерывом, а пропустили только в концовке.

Впрочем, «Арсенал» хоть и начал вторую часть сезона с громогласной победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге, но с тех пор туляки так и не смогли развить успех, потерпев два поражения всухую подряд. Оба — на выезде и, что особенно печально, от представителей нижней части турнирной таблицы чемпионата России. На этом фоне Кубок России становится последней возможностью скрасить неудачный сезон, обернувшийся, как теперь уже совершенно ясно, борьбой за выживание.

В целом за свою историю сегодняшние соперники провели между собой 12 матчей, причем, в Кубке России команды прежде между собой не играли, также в пяти последних матчах на поле «Арсенала» хозяева одержали 3 победы, но 2 раза сильнее оказывался ЦСКА.

Ну, и в заключение еще один факт о грядущей встрече — сегодня голкипер и капитан московской футбольной команды ЦСКА Игорь Акинфеев выйдет на поле в свой 35-й день рождения.