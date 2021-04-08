Следственный комитет начал в Туле проверку перинатального центра Фото: Алексей ФОКИН

По имеющейся информации, следственное управление СК России по Тульской области пригласило на прием женщин, которые сняли и разместили в сети видеоролик с желобами на врачей перинатального центра.

Отдел по расследованию особо важных дел начал процессуальную проверку по статье 293 УК РФ (халатность). Параллельно следственное управление направило обращение в минздрав Тульской области с просьбой оказать необходимую реабилитационную помощь женщинам — участницам видеоролика.

Напомним, также ранее проверку по факту жалоб рожениц начали прокуратура и минздрав Тульской области.