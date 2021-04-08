Коронавирус в Тульской области, последние данные на 8 апреля: 89 случай заражения
Фото: Алексей ФОКИН
Накануне в Тульской области было зарегистрирован 91 диагнозов, и на протяжении всей прошлой и начала нынешней недели этот показатель держится в пределах девяти десятков человек.
Выздоровевших за сутки — 95 человек, накануне было меньше — 94.
Скончались от коронавирусной инфекции — 10 человек. И этот показатель стабилен вторые сутки.
Всего с начала пандемии в Тульской области заболели - 36958, побороли инфекцию — 34412 и умерли 1629 человек.