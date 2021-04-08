В Тульской области объявлено метеопредупреждение в связи с сильным ветром Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 8 апреля, на территории региона днем ожидается сильный ветер. Также велика вероятность осадков в виде мокрого снега. По данным тульских синоптиков непогода продлится до 9 вечера. Об этом сообщает ГУ МЧС по Тульской области. Спасатели рекомендуют на улице избегать деревьев, мостов, эстакад, линий электропередач, шаткий строений и домов с неустойчивой кровлей, а машину следует парковать вдали от слабо закрепленных конструкций. Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения! В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «101» или с мобильного – «112».