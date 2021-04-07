Добровольческий корпус «Единой России» продолжает работать в Тульской области

Более года представители команды «Молодой Гвардии» помогают жителям региона, нуждающимся в поддержке.

Полученный опыт общественной работы волонтеры начинают применять в политической деятельности.

– Участие активных общественников, волонтеров в предварительном голосовании – это, прежде всего, новые возможности для продвижения их инициатив, – отмечает секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – При поддержке партии, в рамках предстоящих агитационных мероприятий кандидаты из состава добровольческого корпуса, из региональной команды «Молодой Гвардии» смогут представить свои акции и проекты, поделиться своим взглядом на решение проблем, волнующих людей. И, конечно, это хороший способ вовлечения молодых активистов в политическую повестку, в реализацию партийных проектов и разработку предвыборной программы «Единой России».

В Тульской области среди зарегистрированных участников предварительного партийного голосования, на данный момент, – двое представителей волонтерского центра «Единой России», только начинающих свой путь в политике. Это руководитель Донского отделения «Молодой Гвардии» Никита Недбайло и лидер Кимовского отделения МГЕР Лидия Кобикова. Ребята активно проявили себя в добровольческих акциях по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.

– Несмотря на возраст, у меня за плечами – достаточно большой опыт общественной работы, и я решил попробовать свои силы в политике, чтобы делиться своими идеями, волонтерскими практиками, – пояснил самый молодой участник предварительного голосования, 21-летний студент Никита Недбайло. – Для того, чтобы пытаться решать проблемы людей и помогать. – Жизнь волонтера в период пандемии – это работа в режиме нон-стоп, когда требуется постоянная готовность спешить на помощь, – рассказала Лидия Кобикова. – Этот период заставил на многие вещи смотреть по-другому, увидеть реальные трудности, с которыми сталкиваются самые беззащитные – пожилые, инвалиды, мамы с детьми… Поняла, что многое под силу, когда работаешь в команде, когда от твоей активности и неравнодушия зависят люди. Опыт участия в предварительном голосовании – это хорошая возможность донести свою гражданскую позицию, привлечь сверстников к волонтерской работе, объединить вокруг идеи взаимопомощи.

7 апреля активисты навестили своих подшефных – членов районного отделения Союза пенсионеров в Пролетарском округе Тулы.

В среду, 7 апреля активисты навестили своих подшефных – членов районного отделения Союза пенсионеров в Пролетарском округе Тулы. Волонтеры передали его активистам комплекты средств индивидуальной защиты и наборы сладостей к чаю, а также помогли их разнести по адресам. В числе пенсионеров, получивших сегодня подарки, – 89-летняя труженица тыла Екатерина Федоровна Тихонова.

Председатель Пролетарского отделения общественной организации, насчитывающего более 1800 человек, Надежда Павлова поблагодарила ребят за постоянное внимание к нуждам людей старшего поколения, за поддержку и заботу. С волонтерским центром «Единой России» здесь сотрудничают уже год, и за это время пожилые люди получили различную помощь: им регулярно предоставлялись медицинские маски и перчатки, продовольственные наборы, пастила и пряники.

В числе пенсионеров, получивших подарки, – 89-летняя труженица тыла Екатерина Федоровна Тихонова.

– С прошлого апреля наши активисты на постоянной основе оказывают поддержку районным отделениям «Союза пенсионеров», – сообщил координатор горячей линии регионального волонтерского центра «Единой России» Павел Астафьев. – В этой важной работе нас поддерживает депутат Госдумы от Тульской области Николай Петрунин. При его содействии гуманитарная помощь была доставлена в филиалы организации в городах Донской, Новомосковск, Узловая и поселка Волово. И эта помощь будет продолжаться.