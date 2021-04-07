Стоматология L Dent: постоянное развитие во благо пациентов

Переехав недавно в новое помещение на ул. Н. Руднева, 12, стоматологическая клиника L Dent вышла на новый этап развития. Новые, гораздо более просторные площади позволили открыть дополнительные кабинеты и расширить штат врачей, что позволяет принимать больше пациентов и оказывать комплексные услуги. Вместе с тем, в клинике сохранилось все то, что всегда ценили пациенты, - безупречное качество, комфорт высокого уровня и доступные цены.

По принципу «одного окна»

По признанию основателя и главного врача L Dent Элвара Ахадова, идея расшириться зрела давно. Теперь это позволило предложить людям стоматологию «одного окна» - в пределах клиники представлены все направления стоматологии, так что большинство проблем можно решить за одно посещение.

Сейчас в L Dent работают врачи всех стоматологических специальностей – терапевты, хирурги, ортопеды, ортодонты, пародонтологи, гигиенисты. В работе используются как наиболее эффективные, проверенные временем технологии, так и совершенно новые, передовые.

Так, в клинике можно вылечить кариес и заболевания десен, удалить зуб, сделать операцию синус-лифтинга, пройти имплантацию и протезирование, установить виниры и люминиры, исправить прикус с помощью различных брекет-систем и элайнеров. Помимо лечения, есть весь спектр услуг по уходу за полостью рта, включая профессиональную гигиену и отбеливание зубов системой последнего поколения Zoom-4, которая делает улыбку белоснежной без вреда для эмали.

Теперь в обновленной L Dent есть и услуга лечения зубов под микроскопом. Она позволяет врачу видеть ткани под многократным увеличением, что гарантирует ювелирную точность лечения и пломбировки каналов, а это, в свою очередь, позволяет спасти самые сложные зубы.

Кстати, что немаловажно, L Dent работает по принципу семейной клиники — здесь ведут прием не только обычные, но и детские стоматологи, внимательные и дружелюбные - у них маленькие пациенты совсем не боятся лечить зубы.

Да и в целом, атмосфера клиники вовсе не похожа на традиционную больничную. А это создает у пришедших сюда людей позитивный настрой, который влияет в конечном итоге и на эффективность лечения.

Стоматология L Dent: постоянное развитие во благо пациентов

Разумное сочетание

И, что особо хочется подчеркнуть, цены на оказание услуг остались весьма демократичными. Как подчеркивает Элвар Ахадов, стоматология высокого уровня может и должна быть доступной:

Услуги у нас стоят меньше, чем во многих частных стоматологиях. Потому что любые цены должны быть экономически оправданными и доступными для людей. По многим позициям мы делаем, пожалуй, лучшее ценовое предложение среди частных стоматологий. Для пациентов постоянно устраиваем акции, например, разыгрываем среди них бесплатную процедуры отбеливания зубов или профессиональной гигиены полости рта.

Для нас пациент – главный человек, вне зависимости от его состоятельности. В практике L Dent были примеры, когда мы бесплатно принимали людей с острой болью несмотря на то, что они не могли заплатить. Мы не раз предоставляли услуги протезирования ветеранам войны в знак уважения к их подвигу. Это работа, которую делаешь для души, от всего сердца и по совести, и лично для меня она важнее денег.

К нам приезжают из Москвы и других регионов, потому что качество работы безупречное, материалы высокого уровня, а цена – приятная.

Стоматология L Dent: постоянное развитие во благо пациентов

Не просто стоматология

Но ставить точку в развитии совершенно рано. Скоро в L Dent заработает новый томограф для 3D-диагностики полости рта, который обеспечивает высокую точность диагностики и лечения без лишней лучевой нагрузки на организм пациента.

Планов по дальнейшему развитию клиники много. Уже в этом году предполагается внедрить цифровую систему снятия оттисков и изготовления конструкции в течении одного дня. Пациент может получить готовую коронку за один визит к врачу.

А еще клиника «L Dent» вероятнее всего перестанет быть исключительно стоматологической.

- Вскоре мы планируем открыть кабинет косметологии, ведь она тесно связана со стоматологией, - говорит Элвар Ахадов. - Не секрет, после протезирования зубов лицо всегда меняется к лучшему, можно даже сказать, молодеет, а наши косметологи помогут устранить даже мелкие несовершенства.

У нас есть ещё одна новость, которую мы пока нигде не анонсировали. Это открытие второй клиники L Dent.

Миссия нашей стоматологии – помочь каждому пациенту. Мы хотим работать так, чтобы пациенты уходили от нас здоровыми и рекомендовали нас своим близким. Так и происходит. Большинство наших пациентов приходят по рекомендациям.

Стоматология L Dent: постоянное развитие во благо пациентов

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