Стоматология «SmileSpa»: кратчайший путь к голливудской улыбке

Стоматологическая клиника «Smile SPA» пользуется успехом у своих пациентов не первый год, потому как предоставляет качественные медицинские услуги по доступным ценам для всей семьи. В штате клиники - лучшие специалисты всех направлений, работающие на современном зарубежном оборудовании с применением дорогостоящих качественных материалов. А спектр предоставляемых услуг поражает своей широтой. В «Smile SPA» можно пройти лечение зубов любой сложности. Большое разнообразие услуг и индивидуальный план лечения для каждого пациента – вот то, что отличает эту клинику от других.

Стоматология «SmileSpa»: кратчайший путь к голливудской улыбке

Команда профессионалов

- Наша первая клиника открылась в 2014 году, - рассказывает ее основатель и руководитель, врач стоматолог-ортопед Михаил Арзуманян. - С тех пор «Smile SPA» стала сетью – мы открыли клиники в подмосковном Одинцово и в Москве. В столичной клинике среди наших пациентов много звезд шоу-бизнеса, спорта, кино, политики, медийные личности – уровень доверия к нам очень высок. Наше преимущество – инновации, мы всегда предлагаем много нового в стоматологии.

Так, квалификация нейромышечных специалистов клиники «SmileSpa» - а это одно из передовых направлений в современной стоматологии - позволяет удовлетворить любые пожелания пациента в плане эстетики улыбки, даже в самых сложных случаях. И даже отсутствие зубов не будет препятствием, ведь наши доктора работают и в области имплантации, и с костной пластикой.

Нам удалось собрать очень крутую команду. Кадровый вопрос в любом бизнесе всегда стоит очень остро, но у нас получилось собрать «своих» людей. Мы очень тщательно подбираем персонал, много обучаем: большинство докторов наших клиник – наши же бывшие ассистенты, которых мы «вырастили». Главным качеством сотрудников я считаю преданность и увлеченность своим делом. Они не перестают развиваться, периодически отправляются на курсы повышения квалификации, внимательно следят за нововведениями и быстро внедряют их в свою деятельность.

Стоматология «SmileSpa»: кратчайший путь к голливудской улыбке

На острие технического прогресса

Список стоматологических услуг клиники «SmileSpa» весьма широк. Здесь и неотложная помощь, и визуальный осмотр, и полная диагностика зубочелюстной системы, и лечение десен, протезирование и микропротезирование, имплантация, костная пластика, мягкотканная пластика, коррекция прикуса, установка брекетов, виниров, а также очистка зубов от твердого налета и зубного камня, установка украшений, профессиональная гигиена полости рта, отбеливание зубов по различным технологиям.

Клиника «SmileSpa» в Туле имеет в своем распоряжении лучшее оборудование зарубежного производства - дентальные микроскопы, качественные бормашины, ультразвуковые, лазерные приборы и многое другое.

Стоматология «SmileSpa»: кратчайший путь к голливудской улыбке

Индивидуальный подход

Врачи клиники разрабатывают для каждого клиента индивидуальный план лечения, чтобы привести в полный порядок всю зубочелюстную систему. Учитываются все пожелания, порядок лечения разных зубов, используемые материалы и технологии и многое другое. После такого комплексного подхода останется лишь один раз в полгода приходить для повторного осмотра и консультации.

Главное, отмечают специалисты клиники, что сегодня лечение зубов — это весьма комфортный процесс. В последние годы появились мощные местные анестетики. Также врачи успешно применяют седацию и общий наркоз в некоторых случаях. Успешно внедрен метод проводниковой анестезии, когда врач «отключает» сразу половину челюсти. Сами стоматологические кресла тоже доработаны таким образом, чтобы клиенту было удобно в нем находиться, а врач имел полный доступ к зубам. Появились высокоточные дентальные микроскопы, позволяющие проделывать поистине ювелирную работу. Современное оборудование существенно ускоряет процесс восстановления зубов.

Комфортно расположившись в кресле клиники, пациент буквально ощущает себя посетителем SPA-салона, а не обычной стоматологии, ведь все процедуры совершенно безболезненны.

В постоянном развитии

За восемь лет одна клиника выросла в целую сеть — об этом упоминалось ранее. Но на этом развитие «SmileSpa» не останавливается.

- Сейчас мы планируем строительство новой клиники в центре Тулы, под нее уже выделен земельный участок в центре города, - рассказывает Михаил Арзуманян. - Это будет большой двухэтажный стоматологический центр, с упором на детскую стоматологию. В нем будет открыто отделение анестезиологии и реанимации, чтобы мы могли проводить самые сложные хирургические операции и лечить детей во сне. Более того, когда клиника откроется, мы сможем реализовать, на наш взгляд, важный социальный проект – бесплатно лечить детишек с ДЦП под наркозом.

Стоматология «SmileSpa»: кратчайший путь к голливудской улыбке

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