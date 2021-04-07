Коронавирус в Тульской области, последние данные на 7 апреля: 91 случай заражения Фото: Алексей ФОКИН

Накануне в Тульской области было зарегистрирован 89 диагнозов, и на протяжении всей прошлой и начала нынешней недели этот показатель не превышал сотни.

Выздоровевших за сутки — 94 человек, накануне было чуть меньше — 91.

Скончались от коронавирусной инфекции — 10 человек. Сутками ранее — на одного больше.

Всего с начала пандемии в Тульской области заболели - 36869, побороли инфекцию — 34317 и умерли 1619 человек.