Инфекционист Евгения Сухарева: В Тулу из Тольятти Фото: материалы пресс-служб

Устранение дефицита профессиональных специалистов в здравоохранении – задача непростая, но в Тульской области этот вопрос решается не на словах, а на практике.

Через тернии – к звездам

Врач-инфекционист Евгения Сухарева переехала из Тольятти в наш регион чуть менее года назад: с мая 2020-го она работает в Щекинской районной больнице на условиях внешнего совместительства, а с февраля 2021 года переведена врачом-инфекционистом в этом медучреждении на основную должность.

С момента трудоустройства в Щекино и до настоящего времени доктор Сухарева проживает в гостинице, но уже недалек тот день, когда профессионал из волжского края получит свое жилье на нашей тульской земле.

- Евгения Аркадьевна, медицину выбрали с детства?

- Не поверите, но именно так! С самого раннего детства рисовала картинки, на которых были одни герои – врачи. Хотя в моем роду медиков не было. Стремление к научному познанию жизни развивалось в ранние школьные годы: помню, как выращивала бабочек в баночках, пауков в коробочках… В 1980 году после окончания 8-го класса в тамбовской школе поступила в местное медучилище. Интенсивно занималась, и это дало свои плоды -

окончила учебное учреждение с отличием… Дальше мой путь в профессию врача продолжился в Саратовском мединституте: понимание, что хочу в качестве основной специальности выбрать именно «инфекционку», пришло на 5-м курсе. Этому способствовала драматическая история наблюдения за пациентами, которые оказались на больничной койке в результате массового отравления грибами: некоторые из них умерли… А мне захотелось стать именно инфекционистом, чтобы упреждать такие случаи… Но для этого надо было досконально изучить теоретическую основу будущей профессии. После окончания института последовали ординатура, аспирантура, защита кандидатской диссертации в 27 лет.

К полновесной практической деятельности я приступила уже в Самарской области: сначала работала в Сызрани, а затем - в Тольятти.

- В прошлом году ваш профессиональный путь продолжился в Тульском регионе. Что этому способствовало?

- В мае 2020-го в Самарской области «ковида» еще практически не было, а у вас ситуация уже была напряженной: в частности, госпиталь в Щекинской районной больнице был полон пациентами. Я приняла решение помочь тульским коллегам: тяжелым больным с коронавирусом необходимы не только пульмонолог, терапевт и кардиолог – без врача-инфекциониста здесь не обойтись… Приехала сюда вместе с мужем: изначально его задача заключалась в моем сопровождении меня в Тульскую область (смеется), но поскольку на тот момент в госпитале не хватало младшего медперсонала, ему предложили поработать в качестве санитара. И супруг достойно справляется, хотя он по профессии не врач, а автодорожник… Но вырос-то он в семье медиков, поэтому многое в нашем деле ему понятно и доступно.

- Ситуация стабилизируется, «ковидный» госпиталь рано или поздно закроется, а вы решили остаться в Тульской области…

- Да, уже запланирован мой перевод на должность врача-инфекциониста филиала Щекинской районной больницы в Советске. Я своими глазами убедилась в том, что там есть все условия для продуктивной работы: инфекционное отделение оборудовано прекрасно, коллектив отличный – настоящий сплав профессионализма и душевной чуткости и доброты. Кроме этого, в регионе действуют различные формы поддержки медиков: от единовременных компенсационных выплат по программе «Земский доктор» до предоставления жилья. Такие программы не только большое подспорье для опытных медиков: это и стимул для молодежи идти в нашу профессию.

- Что бы вы посоветовали тем юношам и девушкам, которые планируют посвятить себя врачебному делу?

- В медицину нужно идти только тем, кто способен относиться к пациентам с любовью и добротой, переживать за них как за своего близкого родственника: будь то маленький ребенок или совсем пожилой человек. Мало глубоких теоретических знаний: без душевной теплоты и сострадания в нашем деле нельзя.

- Евгения Аркадьевна, ваша работа отнимает много времени. Когда выпадает свободная минутка, как проводите свой досуг?

- Его я тоже посвящаю профессии: с коллегами пишу научные статьи для медицинских журналов. А также с удовольствием рисую и занимаюсь разведением роз: у меня на подоконнике сейчас очень красивая коллекция! Все это помогает восстановиться после трудовых будней и заряжает энергией.