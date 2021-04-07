Благовещение - вечные ценности мира и добра: 7 апреля православные туляки отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Фото: Алексей ФОКИН

«Радуйся, Благодатная!» – приветствовал Ангел Деву Марию, и эти слова были, в сущности, первой доброй, «благой» вестью для человечества после того, как оно порвало свою связь с Богом в результате грехопадения.

По преданию, Мария сначала испугалась пророчества, но затем выказала покорность Божьей воле, тем самым, с точки зрения богословия, начала искупать грех прародительницы Евы.

Самовидцы говорили о Деве Марии как о воплощении добра и чистой души: «Она была Девою не только телом, но и душою: смиренна сердцем, осмотрительна в словах, благоразумна, немногоречива, любительница чтения, трудолюбива, целомудренна в речи, почитая не человека, но Бога Судией Своих мыслей. Правилом Ее было никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомыслящей, любить добродетель. Даже выражением лица Мария никогда не обидела родителей, не гордилась перед человеком скромным, не смеялась над слабым, не уклонилась от неимущего…»

Благовещение - вечные ценности мира и добра: 7 апреля православные туляки отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы Фото: Алексей ФОКИН

Наши предки свято верили, что на Благовещение даже солнце при восходе играет - как на Пасху, Ивана Купалу, Рождество Христово и в Петров день. Старики говорили, что у Бога это самый большой праздник. Грехом считалось заниматься каким-либо делом на Благовещение - даже для неразумной твари. Если птица проспит Благовещенскую утреню и завьет в этот день гнездо, то, по поверью, она какое-то время не сможет летать.

Благовещение - двунадесятый православный праздник, который приходится на одну и ту же дату ежегодно, отстоит ровно на 9 месяцев от даты празднования Рождества Христова. Чаще всего он попадает на время Великого поста, как и в этом году. В этот день для верующих сделаны исключения: разрешено есть рыбу и морепродукты, горячую постную пищу с растительным маслом, выпить немного вина.

Благие дела и помыслы

Ценности праздника Благовещения актуальны для всех поколений. В этом мы убедились, побеседовав с туляками на улицах.

- Именно такие праздники, несущие добро, являются основой для укрепления единства русской нации, - говорит тулячка Антонина Миронова. - Событие Благовещения для нас, христиан, имеет особое значение. Так как Сын Бога живого принял людской образ. Мы видим, как исполняются Божьи обещания, через доверие молодой девушки из Назарета, которая, не до конца понимая слова Ангела, но с открытым сердцем приняла Божье послание. Пандемия принесла всем нам особые испытания. По-разному можно реагировать на эту ситуацию: паникой, страхом, а можно по примеру Марии довериться воле Божьей и быть уверенным, что Бог устроит все так, как говорит Его Любовь, а не наши страхи. Год назад я была в отчаянии, когда находилась в самоизоляции, а сейчас, сделав прививку, снова продолжаю жить спокойно!

Благовещение - вечные ценности мира и добра: 7 апреля православные туляки отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы Фото: Алексей ФОКИН

- Благовещение - один из любимых праздников русского народа, он несет в себе символы мира, прощения, объединения в порыве благих дел и помыслов. Надо посетить в этот день церковь – так я и собираюсь поступить, - вступает в разговор Анна Короткова. - Необходимо больше молиться, поскольку в этот день Бог раскрывает небеса, прощает грехи, прислушивается к просьбам верующих. Надо провести этот день в спокойствии и раскаянии. С детства знаю, что существует примета: «как Благовещение проведешь, таким и весь год будет», и это действительно так!

- Дедушка мне рассказывал, что по русской традиции на Благовещение люди выпускали на волю птиц из клеток: соловьев перед этим купали в ведре с водой (чтобы звонче пели), сытно кормили, а потом выносили клетки в сад или в парк и отпускали с ладони. Два года назад я видел в монастыре, как батюшка голубей выпускал. Для нашей семьи этот день – символ прихода весны, несущий добро и радость, - говорит внук Антонины Павловны Артем.