Как диспансеризация помогает вакцинации в Тульской области

Как диспансеризация помогает вакцинации Фото: материалы пресс-служб

Такой объединяющий подход к решению двух важнейших на сегодня задач – диспансеризации и вакцинации – предложил Губернатор Алексей Дюмин.

Как диспансеризация помогает вакцинации. Фото: материалы пресс-служб

- Эти процессы нужно совместить, чтобы люди, приходя на диспансеризацию, имели возможность и провакцинироваться от коронавируса, – отметил глава региона. - Новая система прохождения диспансеризации должна быть доступна жителям всего региона, а не только крупных городов. До конца года порядка 60 % взрослого населения Тульской области должны пройти вакцинацию от коронавируса.

Алексей Дюмин также отметил, что самое главное - в погоне за оперативностью не потерять качество предоставляемых услуг.

С момента предложения главы региона прошло чуть более двух недель, а модель уже активно работает, причем не только в Туле, но и в районах области. Об этом шла речь 5 апреля на оперативном совещании под председательством Губернатора Алексея Дюмина.

Как диспансеризация помогает вакцинации. Фото: материалы пресс-служб

- В настоящее время у жителей региона появилась возможность пройти диспансеризацию за 1 день. Пациент приходит в поликлинику, сдает анализы и проходит обследования, а все результаты приходят ему в личный кабинет на сайте «Доктор71», и повторный визит в поликлинику не требуется. Сейчас проект проходит апробацию в ряде медучреждений Тулы. В течение месяца планируется распространить этот опыт на поликлиники области, - доложил заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

Для оперативного решения задачи задействованы передвижные медицинские комплексы. В них жители за один день могут пройти диспансеризацию, проконсультироваться у областных врачей-специалистов и сделать прививку от COVID-19.

- В регионе работают 38 мобильных комплексов, из них 13 – выездные поликлиники. Они позволяют провести обследования и поставить предварительный диагноз, есть возможность провакцинировать пациента. Комплексы будут работать на предприятиях, при поликлиниках и ФАПах в крупных сельских населенных пунктах, – рассказал Дмитрий Марков.

- Сегодня диспансеризация и вакцинация от коронавируса – одни из ключевых задач системы здравоохранения. Для удобства жителей мы совместили эти мероприятия, подключив все имеющиеся мощности – передвижные комплексы областной больницы и районной поликлиники. Первые выезды показали, что такой формат востребован, - прокомментировал министр здравоохранения региона Алексей Эрк.

В регионе...

26 марта одно из крупнейших предприятий Узловского района посетила выездная бригада медиков областной и районной больниц. В итоге порядка 100

сотрудников узловского «Пластика» прошли диспансеризацию и сделали прививку от COVID-19. Быстро и удобно!

Сотрудники предприятия прошли осмотр областного врача-терапевта, антропометрию, измерили давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, сдали общий анализ крови и другие анализы, сделали флюорографию и электрокардиографию. Пациенты, у которых выявили отклонения, были направлены на дообследование в районную поликлинику.

В последующие дни медицинские мобильные комплексы работали в городе Донском и Щекинском районе. До конца года выездные бригады посетят все 26 районов области.

Выезды медицинских комплексов в районы проходят при поддержке Тульского регионального отделения «Единой России», которое обеспечило медиков тест-полосками для проведения диагностических процедур.

… и в городе.

Во вторник, 6 апреля, мы побывали в одной из тульских поликлиник и посмотрели, как новая схема работает в условиях города.

Елена Рудницких, заведующая поликлиникой № 3 ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы»:

- В нашем медучреждении работает кабинет профилактики, который осуществляет и вакцинацию, и диспансеризацию. Пациенты, которые приходят на вакцинацию, получают возможность пройти диспансеризацию, и наоборот. Записаться на диспансеризацию можно в удобное время через портал «Госуслуги» и на сайте doctor71.ru. Вакцинация выставляется на определенные часы, но есть и свободная запись: если человек пришел к нам на диспансеризацию, мы предлагаем ему сразу и вакцинироваться. Вакцинация будет предложена, если к ней нет противопоказаний, например, недавно перенесенный «ковид».

Сейчас люди стали внимательнее к своему здоровью: раньше мы уговаривали на прохождение диспансеризации, а сейчас сами пациенты проявляют инициативу. К нам активно идут не только молодежь и люди среднего возраста, но и пожилые туляки.

В среднем за день мы принимаем до 30 человек, в 2021 году диспансеризацию в нашем учреждении уже прошли более 3000 человек. В поликлинике полный цикл профилактики – весь спектр обследований проходит компактно и локально. Результаты можно посмотреть в личном кабинете doctor71.ru на следующий день, или наши специалисты сообщат их по телефону. Если анализы указывают на вероятность патологии, пациента направят на дополнительные обследования.

Говорят пациенты

Татьяна Кузовлева:

- Наше здоровье зависит от нашего отношения к нему. Для нас, пенсионеров, диспансеризация – процедура необходимая: надо следить за давлением, уровнем сахара в крови, важно не упустить начало какого-либо заболевания. Само прохождение диспансеризации здесь удобно – все специалисты располагаются на одном этаже, комфортно и во врачебном кабинете, и в коридоре ожидания. Не за горами дачный сезон – надо к нему подойти во всеоружии. Если результаты сегодняшнего обследования позволят мне сделать прививку от коронавируса, сделаю ее без колебаний, чтобы не бояться за свою жизнь и здоровье.

Елена Давлюкина:

- Я веду здоровый образ жизни, не имею вредных привычек, занимаюсь спортом, но диспансеризацию прохожу регулярно – хочу жить долго и полноценно, контроль за состоянием здоровья для меня не пустой звук. Я частный предприниматель, и очень удобно, что в данном медучреждении есть возможность пройти диспансеризацию всего за один день, без волокиты – это экономит время. Планирую в ближайшее время сделать здесь и вакцину от COVID-19 - хочется забыть о пандемии и жить спокойно.

Для справки

На сегодня в регионе вакцинированы более 93 500 человек, из них вторым компонентом – более 62 000. Работают 47 пунктов вакцинации в учреждениях, 43 мобильные бригады,

8 выездных мобильных комплексов. По выходным вакцинация проводится в передвижных комплексах возле торгово-развлекательных центров в Туле, Ефремове и Новомосковске.

Ежедневно и без предварительной записи с 10:00 до 19:00 можно сделать прививку в пункте вакцинации в ТЦ «Гостиный двор» (при себе нужно иметь паспорт и СНИЛС).