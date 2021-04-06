Программа капремонта в регионе не сокращена Фото: материалы пресс-служб

5 апреля на оперативном совещании под председательством Губернатора Алексея Дюмина обсудили реализацию программы капитального ремонта МКД в Тульской области. На сегодня региональная программа утверждена до 2046 года, в ее рамках отремонтируют 10 836 многоквартирных домов, из которых 395 новостроек.

- В 2020 году в регионе капитально отремонтировали 735 домов, выполнено 1 704 вида работ, - сообщила Кира Игнатчик, генеральный директор Фонда капитального ремонта Тульской области. - Программа выполнена в полном объеме, несмотря на условия коронавирусных ограничений. Во многом это произошло благодаря своевременному дофинансированию фонда из регионального бюджета. Всего фонду в 2020 году было выделено 345 млн рублей.

Стоимость выполненных работ составила свыше 1 млрд. 730 млн рублей. Также были проведены капитальные ремонты на 341 доме, собственники которых аккумулируют средства на спецсчетах. Их стоимость составила свыше 540 млн руб.

Из-за моратория на взыскание пени, в том числе и по взносам на капремонт, введенного в РФ для поддержки людей в условиях пандемии, собираемость взносов на капитальный ремонт немного снизилась: по итогам минувшего года она составила 96,3 % – это на 2 % ниже, чем в 2019 году, но выше, чем в целом по стране - 94,2 %.

Оперативная поддержка

В 2021 году капремонт планируется провести в 807 многоквартирных домах. Акцент сделан на большом объеме капиталоемких работ: ремонт крыш, фасадов и систем электроснабжения. Работы уже ведутся в 30 % домов.

- Существенное удорожание строительных материалов – в среднем до 40 % – снизило интерес подрядчиков в участии в торгах. Рост цен на кровельные материалы увеличил сметную стоимость работ почти на 20 %, металл подорожал почти в 2 раза. По этой причине в I квартале 2021 года темпы реализации программы снижены.

Но благодаря включенности в проблему Губернатора Тульской области оперативно было принято решение о выделении дополнительной поддержки фонда из регионального бюджета. Выделенные 150 млн руб. позволили обеспечить финансирование выполненных работ с учетом подорожания материалов. Нам удалось не сокращать программу, в отличие от других субъектов РФ, - подчеркнула Кира Игнатчик.

Ремонт 120 лифтов

По поручению главы региона в 2021 году предусмотрены средства господдержки на замену 120 лифтов. С 2018 по 2020 гг. было заменено 524 лифта в 159 МКД. За три года на это направление работ направлено около 800 млн рублей из регионального и муниципальных бюджетов. А в 2021-м на замену лифтов впервые выделяют средства из федерального бюджета: на эти цели в регион поступит 32 млн рублей.

На текущий год в программу включено 76 лифтов: в 20 домах Тулы и одном доме в Ефремове. Подрядчики уже приступили к разработке проектно-сметной документации. Стоимость работ составит 129,8 млн рублей. Также к программе подключатся города Алексин и Новомосковск.

- От жителей поступают обращения об остановках замененных лифтов, - обратил внимание на актуальную проблему Алексей Дюмин. - При замене оборудования лифты долго не запускаются, на это жалуются люди. Есть случаи поломки лифтов после ремонта. В чем проблема?

- Пик обращений приходится на первое полугодие после запуска лифтов, - пояснила Кира Игнатчик. – Раньше в домах использовались механические лифты, а сейчас монтируют электрические. У представителей обслуживающих организаций зачастую не хватает знаний в вопросе их эксплуатации, поэтому для них проведут обучающие семинары.

- Необходимо обучить сотрудников не только организаций, которые отвечают за эксплуатацию лифтового оборудования, но и управляющих компаний. Они должны не просто получать инструкции, а обладать определенными навыками, – подчеркнул Алексей Дюмин.

За два месяца 2021 года долги по взносам на капремонт накопились в Одоевском, Богородицком и Узловском районах. Заместитель Губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин поручил главам этих муниципалитетов погасить задолженности перед Фондом капремонта в течение месяца.