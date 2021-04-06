Жители тульской области смогут делать прививки от коронавируса в МФЦ Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

С 5 апреля туляки могут сделать прививку от коронавируса в отделении МФЦ по адресу: улица Октябрьская, дом 47. Пункт вакцинации будет работать по будням с 10-00 до 19-00. Все желающие смогут сделать здесь прививку без предварительной записи, предъявив паспорт и СНИЛС.

В ближайшее время еще один пункт вакцинации откроется в отделении многофункционального центра в Новомосковске.

Всего же в регионе в настоящее время работает 42 выездные и 2 мобильные бригады, а также 48 стационарных кабинетов.

По последним данным, уже 91 тысяча жителей Тульской области прошла вакцинацию первым компонентом вакцины, а 60 тысяч человек уже прошли обе фазы.