Группа компаний "БРАЕР": Когда строительный сезон – в удовольствие

Так материалы БРАЕР меняют городскую среду. Это ЖК «Аристократ» в центре Уфы. Фото: материалы пресс-служб

Продукция ГК «БРАЕР» - выбор, основанный на положительном, проверенном мнении тысяч клиентов со всей страны. Шестой год подряд компания получает народную региональную премию «Тульский бренд». Присоединяйтесь к обществу ценителей настоящего качества, вливайтесь в море довольных клиентов БРАЕР!

Сегодня ГК "БРАЕР" – крупный холдинг, специализирующийся на производстве современных материалов для жилищного строительства и благоустройства территории. На что обычно обращают внимание при выборе кирпича или тротуарной плитки? На технические характеристики, эстетику, удобство в работе с материалом, долговечность…. Все верно! Какой бы показатель ни взяли, БРАЕР обязательно будет на стабильно высоком уровне. Ведь качественные характеристики продукции этого бренда по ряду показателей превышают действующие нормы ГОСТ.

Индивидуальность — это особая гордость БРАЕР! У продукции этого бренда невероятное многообразие форм, фактур и оттенков. Ваш дом будет не просто крепким и комфортным, он будет неповторимым. А это дорогого стоит! Продукция БРАЕР активно используется при строительстве городов, делая их яркими, живыми и приятными взгляду. Такова идеология ГК «БРАЕР»: здесь не боятся кардинально менять подходы к жилищному строительству и благоустройству частных и общественных территорий. Предпочитают не следовать за модой и спросом, а формировать их.

- Используемая нами технология «колормикс» позволяет выпускать плитку, вызывающую восторг у клиентов. Это не просто оттенки плитки, это - настоящее искусство! – говорит руководитель отдела дизайна ГК «БРАЕР» Жанна Кузнецова. – Мы непрерывно расширяем линейку продукции и радуем клиентов новинками. В ближайших планах - выпуск тротуарной плитки актуальных в этом сезоне теплых оттенков. Популярны и серо-белые тона. Но это не скучная серая плитка! Мы предлагаем по-новому посмотреть на привычный цвет, увидеть в нем стиль, элегантность и даже таинственность. В этой палитре мы выпускаем три вида плитки: «Туман» — светло-серая, «Вечер» — более темная, графитовая, «Ночь» — построенная на контрастах!

Одно из преимуществ плитки БРАЕР - возможность создания бесконечного множества комбинаций цветов и форм. Специалисты БРАЕР помогут создать индивидуальные дизайн-проекты мощения вашей территории.

С тротуарной плиткой БРАЕР территория станет неповторимой. Фото: материалы пресс-служб

«Мы есть везде»

- Чтобы быть еще ближе к клиенту, мы успешно используем разные каналы коммуникации, - говорит SMM-специалист ГК «БРАЕР» Леонид Горкин. – Во-первых, это корпоративный сайт braer.ru - современная и удобная платформа, где можно ознакомиться с примерами готовых объектов и продукции, оперативно проконсультироваться у специалиста и оформить заказ онлайн. Для непосредственного общения с клиентами есть аккаунт в Instagram (адрес тот же - braer.ru).

В социальных сетях мы организуем онлайн-встречи с техническими специалистами и дизайнерами, где они рассказывают об особенностях нашей продукции, о том, как ее использовать, о трендах в благоустройстве и строительстве. Встречи проходят в формате живого общения, это полезно и нам, и клиентам!

Полезные допы

ГК «БРАЕР» предлагает заказчикам множество дополнительных услуг. Одни из самых популярных: разработка проекта благоустройства территории и визуализация мощения. Достаточно прислать фото участка в отдел дизайна, и специалисты грамотно подберут цвета, формы, проконсультируют вас и сделают индивидуальный проект. Это исключит возможные ошибки при дальнейшем проектировании. Точно так же дизайнеры по желанию клиента могут сделать визуализацию фасада, подобрав подходящий по цвету и фактуре кирпич. Обе услуги совершенно бесплатные!

Если все-таки нужен индивидуальный проект, то в ГК "БРАЕР" для этого есть специальное подразделение - «БраерСтрой», которое отвечает за проектирование и строительство объектов. Здесь работают «под ключ». Опытные специалисты разработают архитектурный проект любой сложности и любого назначения. «БраерСтрой» готов взять на себя все работы, связанные со строительством.

Компания «БраерСнаб» специализируется на розничной и оптовой торговле качественными стройматериалами, предлагает клиентам приобрести полный комплект материалов по принципу «все в одном месте», гарантирует высокое качество продукции, всего в ее ассортименте более 7 тысяч позиций!

- Мы продолжим идти по пути универсализации с целью предоставления клиентам как можно больше возможностей, - говорит генеральный директор ГК «БРАЕР» Игорь Кабанов. – Таково требование времени. Вместе с клиентами мы строим будущее, и эта работа нам нравится!

Продукция БРАЕР активно используется при строительстве городов, делая их яркими, живыми и приятными взгляду. Фото: материалы пресс-служб

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Промышленный туризм набирает популярность. И БРАЕР тут снова в тренде! В ходе экскурсии у вас есть возможность лично посмотреть, как работает одно из главных подразделений группы компаний - кирпичный завод «БРАЕР», оценить технологичность и современность производства!

Здесь оберегают веками сформированные традиции, бесценный опыт и знания, работают с уважением к профессии. Историей предприятия здесь готовы поделиться с гостями любого возраста из разных городов и областей.

На экскурсии вас познакомят с полным циклом изготовления кирпича: от добычи глины до выпуска готовой продукции. А в финале вас ждет мастер- класс по изготовлению керамического изделия. Как говорится, сделай свой кирпич БРАЕР! Заказать экскурсию можно только через туристическое агентство «Март»: tulamart@martt.ru, тел.: 8 (4872) 31-19-59, 36-12-66.

Зачем это нужно предприятию, ведь спрос на продукцию и без того высок? Такая открытость еще раз подтверждает: здесь уверены в соблюдении всех норм производства, в заявленном высоком качестве продукции. Ответственный подход во всем – это как раз про БРАЕР!

Группа компаний "БРАЕР": Тульская область, Ленинский район, п. Обидимо, ул. Кирпичная, дом 1-а. Тел.: (4872) 25-24-50.

www.braer.ru

0+