Коронавирус в Тульской области, последние данные на 6 апреля: 89 случаев заражения Фото: Алексей ФОКИН

Накануне в Тульской области было зарегистрирован 91 диагноз, и на протяжении всей прошлой и начала нынешней недели этот показатель не превышал сотни.

Выздоровевших за сутки — 91 человек, накануне было чуть больше — 92.

Умерли от коронавирусной инфекции — 11 человек. Сутками ранее — столько же.

Всего с начала пандемии в Тульской области заболели - 36778, побороли инфекцию — 34223 и умерли 1609 человек.