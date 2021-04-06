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Общество6 апреля 2021 9:44

Пик половодья в Тульской области придется на ближайшие три дня

По оценкам специалистов максимальный уровень в реках может наблюдаться до 9 апреля
Игорь КОПЫТОВ
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Пик половодья в Тульской области придется на ближайшие три дня

Фото: Алексей ФОКИН

Впрочем, по последним данным, подъем уровня воды продолжается только в Оке. Реки Упа, Дон и Красивая Меча уже пошли на спад. «Освободился» из водяного плена один из низководных мостов. Теперь только по шести мостам в пяти районах — Куркинском, Белевском, Суворовском, Одоевском и Кимовском — ограничено движениек 19 населенным пунктам, в которых проживает более 1300 человек.

Ситуация в селе Дедилово Киреевского района нормализовалась, в настоящее время река Шиворонь вернулась в свое русло - подтопленных участков нет.

Так что вводить каникулы для школьников из-за паводка как это, например, сделали в соседней Рязанской области, в Тульской не предполагается.

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