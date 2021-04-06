Семь человек пострадали в ДТП на улице Щегловская Засека в Туле Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, 5 апреля на ул. Щегловская Засека столкнулись автомобиль «Шевроле Каптива» и автобус, не связанный с маршрутными перевозками.

Кроссовер на большой скорости выехал на встречную полосу. Автобус от удара сошел с проезжей части, переехав через трамвайные пути, а сама легковушка финишировала в столб.

Серьезные травмы получил водитель «Шевроле», его госпитализировали. Также порезами и ушибами отделались 6 пассажиров автобуса.