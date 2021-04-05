«Леди - тульская полиция 2021»: в понедельник, 5 апреля, вручены награды победительницам

«Леди - тульская полиция 2021»: награды победительницам Фото: Игорь КОПЫТОВ

В этом году в конкурсе участвовали 22 ослепительные красавицы и профессионалы своего дела, успешно совмещающей трудную и очень важную работу в правоохранительных структурах с женственностью и нежностью. Все участницы проявили себя достойными соперницами — периодически лидеры менялись, но окончательный расклад стал понятен только на финишной черте.

Вручая награды пятерым победительницам — за первые три призовых места, а также выбор редакции и выбор одного из спонсоров — генеральный директор ООО «Дом прессы» Павел Коренюгин подчеркнул:

- Конкурс среди сотрудниц системы МВД мы проводим далеко не в первый раз. Как всегда для всех вас постарались приготовить призы, но, уверен, что самая главная награда для каждой из вас - это само участие, ибо вы все обаятельные и красивые.

Эльвира Ширяева Фото: Игорь КОПЫТОВ

Победительница, настоящая «Леди - тульская полиция 2021» старший лейтенант Эльвира Ширяева, следователь следственного отдела ОМВД России по городу Новомосковску, в группе по расследованию преступлений в сфере ИТТ призналась:

- Шансы на победу, если честно, я оценивала изначально как весьма высокие, потому что помогать мне взялся мой супруг — он распространял информацию о голосовании в соцсетях, по всем нашим знакомым. Думаю, благодаря именно его усилиям, я и заняла в итоге первое место. Теперь обязательно отметим эту нашу общую победу с ним за праздничным ужином.

Юлия Гладких Фото: Игорь КОПЫТОВ

Майор полиции Юлия Гладких, начальник отдела по вопросам миграции МОМВД России «Ефремовский», занявшая второе место, рассказала, что голоса за нее отдавали не только коллеги. Но и многочисленные посетители структуры:

- За меня голосовали, наверное, полстраны и даже ближнее зарубежье. Искренне надеялась попасть в призовую тройку, а в результате достижение даже выше!

Ирина Шалда Фото: Игорь КОПЫТОВ

Капитан полиции Ирина Шалда, оперуполномоченный одела организации взаимодействия с органами государственной власти субъекта РФ, профилактической деятельности и административной практики Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области, замкнувшая тройку призеров конкурса рассказала, что выдвинувший ее на конкурс начальник ревностно отслеживал весь ход голосования и был тем самым первым человеком, кто сообщил ей о занятом месте:

- Изначально, когда все только стартовало, я, конечно, отставала, и это расстраивало, зато потом, благодаря активной поддержке друзей и коллег, все-таки набрала достаточное число голосов. Размещала в соцсетях информацию о том, что участвую в конкурсе, просила за меня голосовать, активную ссылку поставила в шапке профиля в Инстаграмм. Любая из нас, наверное, надеялась именно на победу, но и вправду, участие — это тоже своеобразная награда.

Юлия Трацевская Фото: Игорь КОПЫТОВ

В этом году конкурс не ограничился только тройкой лучших сотрудниц проавоохранительных органов. Свой выбор сделала редакция «Комсомолки» - им стала лейтенант Юлия Трацевская, инспектор группы по пропаганде Управления Госавтоинспекции по Тульской области, поделившаяся секретом, что победа в конкурсе — не самое главное:

- В жизни у меня и без этого много наград. А самые главные в своей жизни я получила еще в 2011 и 2015 году — своих детей. Мне очень приятно признание вашей редакции. И главное, этот конкурс показал, насколько много у меня близких друзей, которые искренне готовы меня поддержать. Я даже была не готова на такой отклик — за меня голосовали не только ближайшие регионы, но и даже другие страны — коллеги, друзья, родственники.

Спонсорами «Леди - тульская полиция 2021» выступили КФ "Тульский пряник" (которую все знают как бренд "Пряники Поляковой"), АО «Тульский молочный комбинат», ООО «Белевские сладости» и Клиника врачебной косметологии Комаровой В.Н.

Кристина Головская Фото: Игорь КОПЫТОВ

И один из спонсоров - Клиника врачебной косметологии Комаровой В.Н. - также сделал свой выбор, отдав предпочтения лейтенанту полиции Кристине Головской, инспектору отдела по вопросам миграции города Тулы УМВД по Тульской области, которая в конкурсе участвовала по своей собственной инициативе:

- Я сама приняла такое решение. Признаться. ни на что особо не рассчитывала, хотелось просто поучаствовать. И вовсе не разочарована, что не попала в призовую тройку, потому что признание меня все же не обошло стороной.

От души поздравляем всех участниц и победительниц конкурса!