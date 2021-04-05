По последним данным паводковая обстановка на территории Тульской области в пределах прогнозов Фото: материалы пресс-служб

По сообщениям МЧС. на территории Тульской области подтоплено 7 низководных мостов и приусадебные участки.

В Белевском районе под воду ушел мост через Оку в районе поселка Николо-Гастунь. Нарушено прямое транспортное сообщение с 4 населенными пунктами (Николо-Гастунь, Мощены, Хрящ, Скорятино).

В Одоевском районе - мост через Упу возле поселка Болотское, нарушено прямое транспортное сообщение с самим Болотским.

В Суворовском районе - мост через Оку в городе Чекалин. Силами администрации организована лодочная переправа. Также мост через Упу возле поселка Мишневон, нарушено прямое транспортное сообщение с пятью населенными пунктами (Мишнево, Оматы, Матюхинский, Ближнерусаново, Подрусановский).

В Щекинском районе - моста через Упу у поселка Орлово, нарушено транспортное сообщение с 5 населенными пунктами (Орлово, Новое Русаново, Старое Русаново, Каменка, Каменские Выселки).

В Куркинском районе - мост через Дон у деервни Орловка, отрезан прямой путь к 7 населенными пунктам (Подмоклое, Починки, Пашково, Ивановка, Никитское, Попова Слобода, Горки).

В Кимовском районе - мост через реку Сухая Табола у поселка Устье, нарушено прямое сообщение с Прилипками.

А в Киреевском районе, в селе Дедилово подтоплены 24 приусадебных участка.