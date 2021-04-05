Грузовой поезд в Пролетарском округе Тулы насмерть сбил мужчину Фото: Игорь КОПЫТОВ

Мужчина решил перейти железную дорогу в неположенном месте в районе улицы Карла Маркса. Там поблизости, в сплошной ограде, идущей вдоль путей, есть несколько выломанных прутьев.

Товарный состав следовал из станции в поселке Плеханово до станции в Узловой. При разгоне тормозной путь поезда достигает расстояния до 1,5 километров. По имеющейся информации, машинист состава успел заметить человека и применил экстренное торможение. Однако поезд остановился лишь через 200−300 метров после наезда на человека.

Личность погибшего устанавливается. По факту происшествия проводится доследственная проверка.