Тульский «Арсенал» на выезде уступил «Уралу» Фото: материалы пресс-служб

В стартовом составе на поле за «Арсенал» вышли Шамов, Бауэр, Довбня, Григалава, Рассказов, Чаушич, Пантелеев, Коновалов, Ткачёв, Ломовицкий, Луценко.

Уже на 3-й минуте туляки упустили свой шанс открыть счет. Так, Калинин сбил в своей штрафной Сергея Ткачева. Реализовывал пенальти Пантелеев, но отправил мяч точно в руки Годзюра. А вот «ответка» хозяев себя ждать не заставила – на 13-й минуте Погребняк забил гол в наши ворота.

Второй гол уже под занавес матча забил на 85-й минуте Гаджимурадов.

Главный тренер Дмитрий Парфенов накануне игры отметил, что «…ребята могут играть в качественный футбол, добиваясь результатов в играх с соперниками, которые где-то превосходят нас в классе. Все реально. Мы видим, что у наших футболистов есть понимание, на какой уровень необходимо выходить». Увы, не получилось… Добавленные 5 минут не спасли ситуацию.

В предыдущей половине чемпионата в домашней встрече 18 октября туляки обыграли уральцев со счетом 1:0. Всего же команды встречались за свою историю 15 раз, причем, 11 – в российской Премьер-лиге.