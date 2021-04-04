Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 апреля 2021 10:00

Уже шесть мостов ушли под воду в Тульской области

Весенний паводок приближается к своей кульминации
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий

Уже шесть мостов ушли под воду в Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Так, по данным на утро 4 апреля, в Суворовском районе ушли под воду мосты в районе населенных города Чекалин и села Мишнево. У данных населенных пунктов организованы лодочные переправы, дежурят пожарные расчеты, в ФАПах сформирован запас лекарственных средств первой необходимости.

В Кимовском районе подтоплен мост около населенного пункта Устье. В Белевском районе – около села Николо-Гастунь. В Щекинском районе – около Орлово. В Курскинском районе – около деревни Орловка.

Интересное