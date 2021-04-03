Весенний паводок по данным на 3 апреля подтопил сразу несколько мостов в Тульской области
Фото: материалы пресс-служб
В результате подъема воды в реке Упа оказался затопленным низководный мост в районе Орлово Щекинского района. Движение транспорта по нему прекращено. Объехать мост можно через Селиваново.
Также подъем воды в реке Ока затопил мост в районе поселка Николо-Гастунь Белевского района. Объездная дорога проходит через Белев.
Ранее мы сообщали, что река Шиворонь подтопила 24 приусадебных участков частных жилых домов в селе Дедилово Киреевского района.