Весенний паводок по данным на 3 апреля подтопил сразу несколько мостов в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В результате подъема воды в реке Упа оказался затопленным низководный мост в районе Орлово Щекинского района. Движение транспорта по нему прекращено. Объехать мост можно через Селиваново.

Также подъем воды в реке Ока затопил мост в районе поселка Николо-Гастунь Белевского района. Объездная дорога проходит через Белев.

Ранее мы сообщали, что река Шиворонь подтопила 24 приусадебных участков частных жилых домов в селе Дедилово Киреевского района.