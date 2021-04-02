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Общество2 апреля 2021 16:25

Тульский ученый не смог доказать вред масочного режима

Верховный суд РФ отклонил коллективный иск россиян, выступающих против масочного режима
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский ученый не смог доказать вред масочного режима

Фото: Алексей ФОКИН

Под иском о незаконности введения масочного режима в России из-за пандемии подписались свыше 1500 тысяч россиян, в числе которых оказался профессор кафедры клинической патофизиологии Тульского госуниверситета Денис Иванов.

По информации «Коммерсанта» входящий в общественную организацию под названием «Независимая ассоциация врачей» Денис Иванов на суде высказался не только о бесполезности, но даже о вреде масок. Но по просьбе судьи оспорить санитарные правила касаемо ношения масок и соблюдения правил гигиены и соцдистанции направленные на разрыв передачи инфекции, не смог оспорить.

В итоге суд согласился с доводами Роспотребнадзора о том, что необходимо соблюдать постановление главного санитарного врача РФ.

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