XVI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

В совместном заседании приняли участие председатель комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, председатель Комитета по развитию фундаментальной науки и подготовке кадров, член бюро Союза машиностроителей России Михаил Погосян, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, а также представители профильных региональных органов исполнительной власти, ведомств, банков и предприятий — членов Союза машиностроителей России.

На заседании были рассмотрены два блока вопросов, связанные с государственными закупками в оборонно-промышленном комплексе и подготовкой кадров для предприятий ОПК.

Интеллектуальные дороги

На форуме-выставке «Госзаказ» также был отмечен опыт Тульской области по внедрению интеллектуальной транспортной системы. Специалисты Росавтодора представили на стенде Министерства транспорта РФ интерактивную карту нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также обсудили вопросы внедрения интеллектуальных транспортных систем в российских регионах. При этом именно Тульская область была выделена как успешно завершившая мероприятия по созданию ИТС.

XVI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

На первом этапе уже в конце 2020 года у нас был создан центр, объединивший существующие системы. Все данные со светофоров, видеокамер и общественного транспорта теперь обобщаются и позволяют автоматизировать управление дорожным движением и, как результат, повысить безопасность на дорогах. В результате пропускная способность на улицах, включенных в проект, увеличилась на 11 %, средняя скорость — на 7 км/ч.

Отметим, что в 2021 году финансирование мероприятий по развитию и внедрению ИТС в регионах по нацпроекту продолжится и составит 3,9 млрд рублей.

АО ЦКБА: Для космонавтики и не только

В рамках форума предприятие представило два образца перспективной продукции гражданского назначения, созданные на основе новейших технологий, материалов и технических решений, а также производственно-технологических достижений: мобильную аэрологическую станцию и беззондовый определитель параметров ветра.

Мобильная аэрологическая станция предназначена для измерения метеорологических параметров у поверхности земли и высотного зондирования атмосферы, беззондового определения вертикального профиля ветра в радиолокационном режиме. Она способна обрабатывать измерения и передавать информацию по беспроводным каналам связи в форме, необходимой для использования в интересах обеспечения подготовки и пусков РКН на космодроме Байконур.

XVI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

Другая разработка предприятия интересна метеорологам и пользователям воздушного пространства. Это беззондовый определитель параметров ветра, предназначенный для измерения и вычисления профиля и сдвига ветра в реальном масштабе времени с возможностью обработки и передачи информации.

Форум-выставка 2021 года позволил АО ЦКБА выгодно представить свою новую продукцию в демонстрационной экспозиции, на тематических конференциях и круглых столах, изучить материалы ключевых отраслей промышленности России, а также рассмотреть с заказчиками вопросы дальнейшего развития.

Тесные контакты членов разных делегаций на форуме-выставке дают возможность предприятиям ОПК эффективно участвовать в реализации нацпроектов, интегрировать продукцию предприятия в продукцию гражданского и двойного назначения, стимулируя в итоге инновационное развитие российского оборонно-промышленного комплекса. На сегодняшний день для предприятий ОПК на передний план выходят задачи увеличения выпуска продукции двойного назначения и гражданской, диверсификации производства, импортозамещения. Уделяя большое внимание теме вовлечения предприятий ОПК в систему гражданских закупок, форум-выставка открывает новые перспективы для продвижения инновационной продукции и наращивания потенциала в этой сфере.