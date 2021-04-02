В Москве прошел XVI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

Форум-выставка «Госзаказ» ежегодно проводится при официальной поддержке Правительства РФ, Государственной Думы, Общероссийского народного фронта, Минфина России, Минпромторга России, ФАС России, Федерального казначейства, Счетной палаты РФ, госкорпораций и госкомпаний.

От правительства Тульской области в работе форума-выс-тавки приняли участие первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, а также министр промышленности и торговли Вячеслав Романов, который особо подчеркнул:

- Наращивание объемов выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения для ОПК Тульской области одна из ключевых задач развития региона. Активную поддержку в этом оказывает губернатор Алексей Дюмин. Он лично включен в системную работу совместно с собственниками, директорами и главными конструкторами предприятий ОПК.

Правительство Тульской области ежегодно оказывает грантовую поддержку проектов коллективов предприятий ОПК по разработке и внедрению в производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Стенд Тульской области осмотрел заместитель председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов, отметив:

- С 1 января 2021 года начали действовать установленные Правительством РФ обязательные квоты на закупку отечественной продукции. Рассчитываем, эта норма поможет максимально открыть внутренний рынок для российского производителя. Цель: уйти от практики доминирования импортных товаров и услуг. В прошлом году доля зарубежной продукции в госзакупках уже снизилась с 51 до 43 %.

В Москве прошел XVI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

Свою продукцию на форуме представили 12 предприятий Тульского региона - шесть от оборонно-промышленного комплекса (АО «Тулаточмаш», АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева», АО «АК «Туламашзавод», АО «ОКБ «Октава», ПАО «НПО «Стрела» и АО ЦКБА), а также столько же инновационных компаний (ООО ПП «МЕХМАШ», ООО «Русский инженерный клуб», АО «Тулажелдормаш», ООО «ПМП «Протон», ООО «НТО «Альвис» и ООО «Адвентум Текнолоджис»).

Тульские предприятия представили образцы более 50 видов гражданской продукции, среди которых медицинская лазерная техника, радиоэлектроника, транспортные средства, оборудование инструментального производства и другое.

Так, на АК «Туламашзавод» налажен выпуск нефтегазового оборудования, изделий литейного производства для транспортного машиностроения, дизель-генераторов и дизель-насосных агрегатов, режущих и мерительных инструментов, внутризаводского транспортного средства «Муравей». НПО «Сплав» реализует проект по выпуску трубопроводной арматуры и шаровых кранов, выполненных из инновационных композитных материалов. ПАО «НПО «Стрела» и АО ЦКБА выпускают гражданское радиотехническое и радиолокационное оборудование.

НПО «Стрела»: от РЛС до безопасности при нефтепереработке

Экспозиция ПАО «НПО «Стрела» (входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», является членом регионального отделения Союза машиностроителей России) была представлена на форуме на двух площадках: на консолидированном стенде АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и на стенде Тульской области.

В Москве прошел XVI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

Поскольку АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на форуме предприятия концерна демонстрировали результаты работы, проводимой в рамках программы диверсификации и направленной на развитие производства, увеличение объемов и расширение номенклатуры высокотехнологичной продукции гражданс- кого назначения.

В Москве прошел XVI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

На стенде же Тульской области презентовалась продукция ряда инновационных компаний региона и предприятий оборонно-промышленного комплекса, в число которых входит ПАО «НПО «Стрела», занимающееся разработкой радиолокационной техники для охраны территорий и наблюдения за наземными и надводными объектами, а также другого радиоэлектронного оборудования.

В Москве прошел XVI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

– На своей экспозиции ПАО «НПО «Стрела» представило натурные образцы радиолокационной станции охраны объектов «Сова», радиолокационного устройства (РЛУ) «Барьер-2», макет сис-темы охраны нефтеперерабатывающего завода на базе РЛУ «Барьер-2», рекламные материалы о радиолокационно-оптическом комплексе «Сова-М», – рассказал генеральный директор ПАО «НПО «Стрела» Вячеслав Чапкин.

В Москве прошел XVI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

Радиолокационная станция «Сова» используется как средство радиолокационного наблюдения за охраняемым сухопутным или водным участком местности (границы, важные объекты, гидроэлектростанции, аэродромы и пр.) и обеспечивает автоматическое обнаружение наземных, надводных и низколетящих объектов в любых погодных условиях. В радиолокационно-оптическом комплексе «Сова-М» станция комплексирована с оптико-электронным прибором для расширения возможнос-тей распознавания наблюдаемых объектов.

Радиолокационный комп-лекс «Барьер-2» предназ-начен для охраны объектов гражданского назначения — подстанций систем электроснабжения, крупных строительных площадок, складских объектов, транспортных узлов, режимных предприятий и т. д. Несколько станций создают охраняемый периметр и способны обнаружить приближающегося человека на расстоянии 1,5 км, а автомобиль – на дистанции до 2,5 км.

АО «Тулажелдормаш»: Наращивая скорость, снижать затраты

Президентом Российской Федерации В. В. Путиным перед железнодорожной отраслью поставлена задача по содержанию инфраструктуры в безопасном состоянии и недопущению роста уровня протяженности путей с просроченным сроком капитального ремонта. Стратегией развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года поставлена задача по проведению ремонта пути со скоростью до 10 км/сутки при текущих скоростях ремонта 1,5 км/сутки.

Зарубежные технологии производства работ по ремонту пути и зарубежная техника, разработанная под иные технические требования, не поз- волят получить требуемый эффект на российских железных дорогах. Комплексное решение указанных задач требует разработки и производства современной инновационной путевой техники и внедрения передовых отечественных технологий ремонта и содержания железнодорожной инф-раструктуры.

Группой ПТК в тесном сот-рудничестве с ОАО «РЖД» уже разработаны высокопроизводительные путевые машины и отдельные новейшие технологии с их использованием. Данная техника и технологии ремонта пути - это полностью российский продукт, не имеющий аналогов в мировой практике и обладающий высоким экспортным потенциалом.

В Москве прошел XVI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

Масштабное внедрение указанных инновационных технологий предлагается реализовать в рамках проекта «Создание новой технологической основы развития путевой инфраструктуры», который предусматривает разработку новых уникальных конкурентоспособных технологий для ремонта и содержания железнодорожной инфраструктуры и инновационной техники, в том числе для строительства и обслуживания высокоскоростных железнодорожных линий со скоростью движения поездов до 350 км/ч. Таких технологий в стране в нас-тоящее время нет.

В рамках проекта научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы осуществляются Группой ПТК за счет собственных средств на площадке Тульского научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ», созданного в соответствии с национальным проектом «Наука». Объем финансирования данных работ оценивается в 5,8

млрд руб. Реализация проекта позволит увеличить скорость выполнения ремонтно-путевых работ до 10 км/сутки, снизить затраты на их производство на 30 %, а также повысить производительность труда на 35 %.

На проведенном ОАО «РЖД» 8 февраля 2021 года совместном совещании была отмечена острота вышеуказанных проблем, поддержаны предложения Группы ПТК по их решению путем внедрения новых технологий ремонтно-путевых работ с использованием высокопроизводительных машин, а также подтверждена потребность ОАО «РЖД» в обновлении парка путевой техники.

В Москве прошел XVI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

На XVI Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» проект был представлен заместителю председателя Правительства Российской Федерации Юрию Борисову, который оценил его актуальность и своевременность, а также поддержал необходимость решения вопроса о его финансировании.

- На данный момент на уровне Правительства РФ решается вопрос финансирования таких проектов, - подчеркнул Юрий Борисов.

Разработку и изготовление инновационных путевых машин для внедрения новых технологий ремонта и содержания железнодорожной инфраструктуры предлагается осуществить в период с 2021 по 2025 гг. на сумму ориентировочно 74 млрд рублей.

АО «НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева»: Новые композитные материалы

Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача довести к 2025 году долю гражданской продукции не менее чем до 30 % от общего объема производства российского ОПК, а к 2030 году – до 50 %. Поэтому в условиях постепенного сокращения Гособоронзаказа одна из базовых задач сегодня для предприятий ОПК - выпускать продукцию гражданскую и двойного назначения.

На НПО «СПЛАВ» освоен выпуск трубопроводной арматуры из полимерных композитных материалов. Актуальность обоснована рядом преимуществ указанных изделий: высокой химической и коррозионной стойкостью, простотой переработки, малым удельным весом. В результате выполнения проекта на предприятии изготавливаются разнообразные шаровые краны для работы при повышенных температурах и давлениях в химически агрессивных и коррозионно-активных средах.

В Москве прошел XVI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

Использование полученных результатов в перспективе поз- волит создавать и другие типы изделий, требующие повышенной химической стойкости, термостойкости: насосы, регулирующую арматуру, преобразователи расхода, детали теплозащитного и теплоизоляционного назначения, элементы изделий специального назначения и другое.

Применение разрабатываемых технологий и материалов позволит снизить вес; повысить надежность и сроки эксплуатации трубопроводных систем химических предприятий, тепловых сетей; обеспечить повышение технических характеристик специального оборудования. Вместе с тем, продукция, созданная в рамках диверсификации, в первую очередь должна быть обеспечена сбытом на внутреннем рынке. И он в последние годы активно формируется. Конечно, и сегодня большая часть трубопроводных систем состоит из стальных труб, тем не менее, видно увеличение объемов использования труб из полимерных материалов. Так, особенности разрабатываемых сегодня нефтегазовых месторождений свидетельствуют о том, что применение полимерных трубопроводов для организации системы транспортировки позволяет добиться лучших технико-экономических показателей. Ряд компаний, работающих в нефтяной отрасли, к преимуществам пластикового трубопровода относят снижение стоимости ремонта и продление межремонтных сроков.

В Москве прошел XVI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

По оценкам специалистов, эта продукция отвечает самым современным требованиям, является отличной альтернативой арматуре футерованной и из нержавеющей стали и имеет широкий диапазон применения, вплоть до атомной промышленности, судостроения и коммунальной инфраструктуры.

Рост масштабов использования трубопроводных систем из полимерных и композитных материалов в совокупности с увеличением объемов транспортировки и переработки высокоагрессивных сред обуславливают необходимость дальнейшего развития производства композитной трубопроводной арматуры. И у тульского «СПЛАВа» есть все предпосылки стать флагманом данного направления.