Состоялось 142-ое внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области. Фото: материалы пресс-служб

Члены комиссии утвердили План мероприятий избирательной комиссии Тульской области по обучению членов территориальных, участковых избирательных комиссий на 2021 года.

Обучающие мероприятия направлены на расширение теоретических знаний и практических навыков организаторов выборов в сфере организации и проведения выборов на территории Тульской области; оказание учебно-методической и практической помощи организаторам выборов; повышение эффективности взаимодействия организаторов выборов с другими участниками избирательного процесса. Обучение продлится с марта по сентябрь. Учитывая предстоящие в сентябре 2021 года выборы депутатов Государственной Думы РФ и губернатора Тульской области, особое внимание будет уделено изменениям избирательного законодательства.

Также в рамках заседания были внесены изменения в Инструкцию по делопроизводству избирательной комиссии Тульской области. В частности, в связи с закрытием в Тульской области почтового домена *tula.net изменен официальный почтовый ящик избирательной комиссии Тульской области на tulaizbirkom@cikrf.ru.