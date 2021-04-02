Коронавирус в Тульской области, последние данные на 2 апреля: 90 случаев заражения Фото: Алексей ФОКИН

Накануне в Тульской области было зарегистрировано ровно столько же диагнозов, и на протяжении всей рабочей недели этот показатель не превышал данного значения.

Выздоровевших за сутки — 94 человека, накануне было даже чуть меньше — 92.

Умерли от коронавирусной инфекции — 10 человек. Сутками ранее — на 1 жителя региона больше.

Всего же с начала пандемии в Тульской области заболели - 36415, побороли инфекцию — 33846 и умерли 1566 человек.