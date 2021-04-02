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Общество2 апреля 2021 9:15

Третья очередь Восточного обвода в Туле обойдется почти в миллиард рублей

Она будет будет построена к 2024 году
Игорь КОПЫТОВ
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Третья очередь Восточного обвода в Туле обойдется почти в миллиард рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Новый дорожный объект протяженностью в 1,5 км планируют построить в ближайшие годы. Он включит в себя не только развязку в районе пересечения улиц Ложевой, Металлургой и, собственно, самой Восточки, но и печально известный участок дороги вдоль Щегловского ручья.

Похоже, что замершая еще несколько лет назад реконструкция улиц Песчаная — Комабайновая, наконец-то, сдвинется с мертвой точки.

Бюджет проекта - около 980 млн рублей.

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