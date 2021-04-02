Партия “Новые люди” предложила ввести шведский стол в школьных столовых. Фото: материалы пресс-служб

Об этом сообщил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе круглого стола, посвященного детскому питанию. Активисты уверены, что реализация разработанного комплекса программ позволит оздоровить общество.

30 марта в конференц-зале ИА «Росбалт» прошёл круглый стол, посвящённый организации школьного питания. Участники сошлись во мнении, что система нуждается в реформировании: действующее законодательство не обеспечивает необходимого качества этой важнейшей услуги.

Партия “Новые люди” предложила ввести шведский стол в школьных столовых. Фото: материалы пресс-служб

Так, федеральный закон «О закупках» ставит в приоритет стоимость продуктов, а не содержание в них полезных веществ. Санитарные нормы и правила также ориентированы не на качество, а на количество калорий, потребляемых школьниками. «В результате повара вынуждены «добивать» калорийность с помощью сахара, – пояснила руководитель партийного проекта «Здоровое питание – детям» Елена Нечаева. – Кладут сахар в компот, в чай, в хлебобулочные изделия».

Между тем, как подчеркнул нутрициолог Владимир Попов, переизбыток сахара вызывает не только нарушения в работе поджелудочной железы, но и знакомый многим современным родителям синдром дефицита внимания. Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург подтвердил, что качество питания ребёнка напрямую влияет на его физическое и психическое здоровье.

Существенно повысить качество жизни россиян поможет комплексная программа улучшения школьного питания, разработанная под руководством Елены Нечаевой. По мнению авторов документа, для сохранения здоровья детей необходимо отказаться от трансжиров, продуктов с содержанием гормонов роста, антибиотиков и повышенного количества сахара. Для этого нужно изменить законодательство, поставив во главу угла не цену, а качество продуктов и их полезность для детского организма.

Из меню предлагается убрать блюда с высоким содержанием сахара, заменить маргарин и подсолнечное масло оливковым. При этом вместо курицы и свинины, в которых часто бывает много антибиотиков, в меню предлагается добавить морскую рыбу, свежие овощи, орехи и фрукты. Также необходимо предусмотреть в меню замену коровьему молоку для тех, кто не переносит лактозу - растительное или миндальное молоко.

«Новые люди» при этом уверены, что им удастся сохранить стоимость школьного питания на прежнем уровне за счёт государственной поддержки местных производителей. Поможет в этом и расширение функций родительских советов: они имеют полное право контролировать и состав меню, и разумность цен. При этом фотографии блюд для школьный столовых предлагается добавить в электронные дневники, чтобы родители и дети могли узнать поставщика и состав каждого блюда, оценить его качество.

- Питание школьника должно быть вкусным, разнообразным и полезным. Школьная столовая сегодня предлагает в основном кашу и сосиски. На такой еде здоровья не прибавится, а вот диабет и ожирение заработать можно. Наша партия предлагает принципиально поменять подход к питанию детей в школах. Совместно с врачами и экспертами разработала программу, которую предлагает принять на государственном уровне, - говорит Иван Николайчук, руководитель Тульского регионального отделения «Новых людей».

Организация питания по системе «шведского стола» только с полезными продуктами может стать еще одним новшеством. В Татарстане данная практика себя уже позитивно зарекомендовала. Иван Никольчук, руководитель регионального отделения партии «Новые люди», считает, что по данной программе наша область могла бы стать пилотным проектом.