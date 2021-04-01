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Происшествия1 апреля 2021 10:46

В Туле начата прокурорская проверка по факту ДТП с участием пассажирского автобуса

Авария произошла 1 апреля утром на улице Путейской
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле начата прокурорская проверка по факту ДТП с участием пассажирского автобуса

Фото: материалы пресс-служб

По предварительным данным, водитель автобуса внезапно плохо себя почувствовал во время движения, выехал на встречную полосу, совершил столкновение со встречными автомобилями, после этого совершил наезд на препятствие. В результате происшествия пострадали люди.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области проводится процессуальная проверка.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение на предмет наличия либо отсутствия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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