Инсульт у водителя автобуса стал причиной тройного ДТП в Туле: пострадали 15 человек

Инсульт у водителя автобуса стал причиной тройного ДТП в Туле Фото: материалы пресс-служб

1 апреля на улице Путейской в Туле около 8 утра произошло ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями. На момент аварии в автобусе находилось 17 человек. Пострадали 15 человек. Это сотрудники областной психиатрической больницы, которые ехали на служебном автобусе на работу в пос. Петровский, а также водитель и пассажир – беременная женщина - легкового автомобиля.

По информации Минздрава Тульской области, 62-летний водитель потерял управление в связи с резким ухудшением самочувствия. Не справившись с управлением, автобус, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где последовательно столкнулся с SsangYong, а следом Hyundai и врезался в забор. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи диагностировали у водителя ПАЗа инсульт.

Точные обстоятельства произошедшего выясняются.