Стоматологи, которым доверяют Фото: Игорь КОПЫТОВ

Как выбрать врача, к которому вы будете, не боясь, ходить на профилактику и лечение зубов? Традиционно в этом помогут сарафанное радио (советы пролечившихся у этого доктора друзей, родных и коллег) и отзывы в интернете на независимых сайтах и форумах.

Сегодня мы познакомимся с двумя врачами - Володиной Натальей Николаевной, врачом - стоматологом-терапевтом, и Чиковой Екатериной Валерьевной, врачом - стоматологом-пародонтологом из ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника».

Наталья Николаевна Володина - настоящий корифей в стоматологии, она уже 28 лет работает в поликлинике, с первого дня после окончания Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова.

Стоматолог-терапевт Наталья Володина Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Я считаю, что врач - терапевт-стоматолог очень важен для каждого. Ведь стоматологическое здоровье начинается с правильного ухода за полостью рта и регулярного посещения стоматолога раз в полгода. - делится Наталья Володина.

Я уже давно лечу пациентов, которые приходят ко мне по совету родных и знакомых. И очень радует тот факт, что современная молодежь понимает всю важность здоровья полости рта, они приходят на профилактические осмотры, когда их ничего не беспокоит.

В этом случае можно выявить стоматологическое заболевание на ранней стадии. Не секрет, что небольшое стоматологическое вмешательство легче перенести, это занимает меньше времени и финансовых затрат.

Но чаще пациенты на прием приходят с разными моментами (косметическое восстановление зуба световыми материалами, микропротезирование, виниры), со сложными случаями, когда уже требуются стоматологические манипуляции в корневых каналах. В арсенале современной стоматологии есть все необходимые инновационные материалы и оборудование.

Также мы работаем и в рамках ОМС, когда пациент может вылечить зуб абсолютно бесплатно, на высоком профессиональном уровне, просто в этом случае используются отечественные материалы, которые почти не уступают в качестве импортным аналогам.

Врача-стоматолога боятся многие, но этот страх легко устранить. Врач-стоматолог - это еще и психолог. Иногда приходится уговаривать, иногда настаивать, отвлекать, расспрашивать, советовать - в общем, к каждому пациенту индивидуальный подход. Когда ты любишь свою работу, кредит доверия высок.

- Я врач - стоматолог-терапевт-пародонтолог, стаж работы - 16 лет, и тоже на одном месте - в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника», - продолжает Екатерина Чикова. - Закончила Тверской государственный медицинский университет. Пародонтология - область стоматологии, которая включает в себя диагностику, лечение и профилактику заболеваний тканей, окружающих сам зуб.

Стоматолог-пародонтолог Екатерина Чикова Фото: Игорь КОПЫТОВ

Как человек должен понять, что ему пора прийти к врачу-пародонтологу?

Прежде всего, это красные и отекшие десны, кровоточивость, (чаще всего, при чистке зубов), неприятный запах изо рта, неприятные и даже болезненные ощущения при приеме твердой пищи, подвижность зубов. Здоровье пародонта напрямую связано с правильной работой всего организма. Поэтому в лечении мы используем комплексный подход, работая в тесной связке со специалистами лечебного профиля: терапевтами, иммунологами, гастроэнтерологами, аллергологами, ревматологами. При грамотном и своевременном лечении пародонтита возможно сохранить зубы и нормализовать качество жизни.

В ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» для консервативного лечения используются современные технологии, одной из которых является процедура плазмолифтинга.

Его задача - не просто добиться снятия воспалительного процесса в тканях пародонта, а запустить локальную стимуляцию восстановительных процессов в тканях, предотвратить убыль костной ткани. Процедура лечения безопасна, так как пациенту вводится его собственный материал (плазма крови), следовательно, он не вызывает отторжение или аллергические реакции.

Какими бы неприятными и опасными ни были заболевания тканей пародонта, можно успешно с ними бороться, соблюдая несложные правила:

- посещать стоматолога не реже 2 раз в год вне зависимости от того, есть ли у вас признаки неблагополучия в полости рта или нет. Врач выявит заболевание на начальных этапах его развития;

- сделать своей привычкой чистку зубов утром и вечером с использованием зубной щетки и дополнительных средств гигиены полости рта (нитей, ершиков и т. д.). Правильный и регулярный уход за полостью рта – важнейшая мера профилактики заболеваний пародонта;

- не заниматься самолечением при обнаружении первых симптомов заболевания.

Оптимальные методы, средства и способы лечения в определенной клинической ситуации может подобрать только врач. Рациональное лечение пародонтита и систематический гигиенический уход за полостью рта позволяют добиться стойкой ремиссии.

Также мы стараемся выявить онкологическую патологию на ранних стадиях. Для этого уже на протяжении 6 лет мы проводим аутофлуоресцентную стоматоскопию. Данный метод позволяет увидеть очаги аномального свечения или его отсутствие – «эффект темного пятна». В таких случаях проводится цитологическое исследование или пациент сразу направляется в онкологический диспансер. «Здоровый рот должен быть «зеленым»! Это уже крылатая фраза. Профилактическую работу мы ведем много лет, и она у нас не ограничивается только приемом в поликлинике. Регулярно проходят дни открытых дверей, выездные профилактические осмотры как на предприятиях города Тулы, так и по всему Тульскому региону. - Для этого у нас есть специальные передвижные стоматологические комплексы, которые полностью оборудованы современной стоматологической техникой и инновационными материалами.

г. Тула, ул. Токарева, 70-а

+7 (4872) 49-53-11.

www.tosp-tula.ru

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