В столице оружейников возрождают проект микрорайона «Новая Тула» Фото: Алексей ФОКИН

Первая попытка была предпринята скандально известным застройщиком СУ-155, однако, в какой-то момент он обанкротился, бросив всего два первых дома на этапе недостроя. Потом инвестор хотя бы на эти здания нашелся, их достроили, дольщики получили свои квартиры. Позже у микрорайона близ деревни Китаевка появился еще один застройщик, но и он проект не осилил.

Сейчас за дело берется компания «3С», предлагающая корректировку проекта. Теперь для возведения многоквартирных домов повышенной этажности отводится 94 гектара земли - это порядка 770 тысяч кв. метров жилья или 25 тысяч жителей. Из инфраструктуры — две школы в сумме почти на 2,5 тысячи мест, четыре детсада, а также поликлиника и отделение полиции.

Для обеспечения транспортной доступности запланированы два выезда на Калужское шоссе и один на 5-й Лихвинский проезд. Предусматривается строительство магистральной улицы с эстакадно-мостовым сооружением от Макаренко через железную дорогу с примыканием до улицы 5-й Лихвинский проезд и реконструкция Калужского шоссе от проспекта Ленина до трассы М2 «Крым».

Проект планируется реализовывать в течение 10 лет.