АО «Готэк-Центр»: Главные составляющие безупречного сервиса

Производственный комплекс АО "Готэк-Центр" по производству упаковки из гофрокартона. Здесь изготавливают в том числе и крупногабаритную тару для бытовой техники.

Как добиться реальной клиентоориентированности, как стать ближе к клиенту? Для беседы на эту тему мы выбрали новомосковское предприятие АО «Готэк-Центр», входящее в один из крупнейших холдингов страны по производству упаковки, - группу предприятий «Готэк». Знаем точно: у руководства и специалистов компании есть чем поделиться в этом направлении.

- Мы по-новому посмотрели на то, чем является упаковка для клиента, - рассказывает директор АО «Готэк-Центр» Андрей Куров. - В чем заключаются изменения? Все дело в подходе: стандартная форма коммуникаций с клиентами «Техзадание – реализация» в сегодняшней быстро меняющейся ситуации уже не эффективна. Мы пошли по другому пути, когда основой основ становится сотрудничество между заказчиком и производителем. Такой формат взаимодействия помогает лучше понять потребности клиента и, соответственно, быстрее предложить верное решение.

Мы формируем открытое и непрерывное сотрудничество с клиентом, в ходе которого генерируются, а затем воплощаются совместные полезные идеи. Именно поэтому про упаковку товаров наших клиентов обычно говорят: «Почему такой нет у нас?» Ответ прост: потому, что она сделана нами совместно с клиентом, в едином информационном поле. Это только одна из составляющих сервиса обслуживания клиентов в нашей компании.

Залогом успешной реализации принципа клиентоориентированности в компании является вовлеченность в процесс всего коллектива - от руководства до рядового сотрудника.

- Создавая индивидуальное ценностное предложение для каждого из клиентов, мы учитываем много факторов, включая специфику процессов упаковывания, особенности производственной, складской и транспортной логистики, - говорит Александр Макаров, ведущий менеджер компании «Готэк-Центр». – И в итоге предлагаем решение, которое выгодно обеим сторонам.

- Александр, сегодня мы уже привыкли к повсеместному онлайн общению в формате «здесь и сейчас»... Время – это не только деньги, но и большая ценность…

- Конечно, мы это понимает и ценим время клиента. Оперативная реакция на запрос заказчика - одна из ключевых составляющих сервиса в компании. Вот, как это работает. Например, если от клиента в 11.00 поступает новая задача (при этом мы получаем от него лишь чертеж и приблизительный эскиз), то с готовыми макетами упаковки я буду у клиента уже в 14.00.

Поверьте, мы действительно так работаем. И подобный подход востребован и оценен клиентами компании.

- Как часто вы попадаете с предложением «в десятку»?

- Благодаря квалификации наших конструкторов и используемому ими инструментарию «в десятку» мы попадаем часто. Тут же, на производстве у клиента, происходит «примерка» прототипа короба к продукции, и, после совместного согласования конструкции, мы начинаем прорабатывать графический дизайн. В общей сложности от принятия заказа до отгрузки клиенту партии упаковки проходит примерно 10 дней. К оперативности выполнения заказов мы добавили еще одну полезную возможность для клиента, речь о хранении запаса готовой продукции на нашем складе. Это и есть индивидуальный подход, сопровождение клиента даже после завершения работы над его заказом.

- Получается, что в процесс обеспечения клиентского сервиса вовлечены все подразделения компании?

- Конечно. Залогом успешной реализации принципа клиентоориентированности в компании является вовлеченность в процесс всего коллектива - от руководства до рядового сотрудника. Этот подход превращает коллектив в команду, знающую и принимающую ценности компании, работающую на общий результат. Для нас нет малых и крупных заказов, для нас есть задача, которая требует максимально эффективного решения - вне зависимости от ее масштаба. Сотрудники осознают важность и ценность каждого проекта. В любом подразделении мы привыкли открыто говорить о возможностях по совершенствованию деятельности, сотрудники сами участвуют в этом, вносят предложения по улучшению качества своей работы.

Вся эта работа – наш общий шаг навстречу к клиентам для обеспечения бесперебойной поставки заказа, требуемого качества и в срок.

АО «Готэк-Центр» несколько лет входит в число компаний, успешно реализующих в регионе нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».

Система успеха

Производственная система, используемая в АО «Готэк-Центр» – это система, ориентирующаяся на вовлечение всего персонала в процесс непрерывных улучшений с главной целью: повышение эффективности производства, в том числе путем устранения всех видов потерь, создание ценности для клиента в виде комплексных решений их вопросов. Не зря «Готэк-Центр» несколько лет входит в число компаний, успешно реализующих в регионе нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».

Новые подходы, внедряемые в компании, меняют не только нормы корпоративной культуры, принципы работы коллектива, но и делают «Готэк-Центр» по-настоящему клиентоориентированной компанией.

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