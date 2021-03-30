Компания Ростсельмаш совместно с официальным дилером ТЦ «Агрит» провела экскурсию по производственной площадке для руководителей аграрного сектора Тульского региона второе комбайн внутри

Совсем скоро у сельхозпроизводителей начнется горячая пора, и к началу посевной надо быть во всеоружии, а значит - иметь надежную агротехнику, которая не подведет в разгар сезона. Именно такую сельхозтехнику производит мировая компания Ростсельмаш, принявшая делегацию аграриев из Тульской области на одной из своих производственных площадок.

Ростсельмаш является одним из мировых лидеров по производству сельскохозяйственной техники. На полях нашей области успешно работает большой арсенал самоходных агромашин предприятия. Причем эту сельхозтехнику используют многие передовые хозяйства нашего региона, что лишний раз доказывает: «стальные помощники» производства Ростсельмаш качественны, надежны и помогают добиваться наиболее высоких урожаев.

«Один день на Ростсельмаш» - это возможность для аграриев - познакомиться с предприятием, узнать, в каких условиях производится сельскохозяйственная техника, оценить самые новые образцы продукции и заключить договоры на поставку необходимых агромашин и оборудования.

Ростсельмаш: качественная техника – залог хорошего урожая!

Во время экскурсии гости смогли ознакомиться с различными участками производственной площадки Ростсельмаш в Ростове-на-Дону: исторической экспозицией производимых моделей техники с момента основания компании, складским комплексом запасных частей, сборочными цехами, лазерными комплексами, «Академией Ростсельмаш» и многими другими. Участники выездной программы задали множество вопросов, интересовались параметрами и характеристиками инновационной сельхозтехники, особенностями ее работы на сложных агрофонах. Кульминацией программы стал тест-драйв легендарного трактора RSM 2375.

Артур Кузин, директор КФХ (Ефремовский район)

Артур Кузин, директор КФХ (Ефремовский район) впервые побывал на производственной площадке Ростсельмаш и поделился впечатлением:

- В эту поездку отправился с целью наглядно ознакомиться со всеми преимуществами самоходной косилки KSU-1, узнать подробности непосредственно у производителя. Сама экскурсия произвела лучшее впечатление. Масштабы предприятия поражают.

Сергей Бабин, заведующий механической мастерской АО «Заря» (Киреевский район)

-С техническим центром «Агрит», официальным дилером Ростсельмаш, работаем с 2009 года, у нас в хозяйстве несколько комбайнов ACROS, нареканий никаких нет. - поделился Сергей Бабин, заведующий механической мастерской АО «Заря» (Киреевский район). - Любые вопросы сотрудники дилерского центра решают оперативно. На предприятии побывал впервые, очень впечатлило то, как тщательно следят за качеством выпускаемой продукции и насколько серьезно тестируется каждая деталь!

Евгений Лепехин, руководитель ООО «Победитель» (Киреевкий район)

- Ростсельмаш однозначно компания с мировым именем: предприятие развивается, техника поражает инновационными решениями. - отметил Евгений Лепехин, руководитель ООО «Победитель» (Киреевкий район). - На перспективу планируем приобрести в хозяйство новые агромашины. Увиденные образцы комбайнов и тракторов полностью отвечают самым высоким современным требованиям сельхозпроизводителей: эксплуатационные характеристики, надежность - все достойно.

По общему мнению всех участников «Один день на Ростсельмаш», поездка, безусловно, была чрезвычайно интересной, познавательной и полезной. Тульские аграрии привезли в свои хозяйства не только массу впечатлений от знакомства с предприятием, но и конкретные предложения по закупке новых образцов.