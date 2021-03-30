В Тульской области запретили массовую торговлю мясом Фото: Алексей ФОКИН

Новую эпидемию переносят свиньи. Поэтому в Тульскую область перестанут поставлять скот, также будет прекращена торговля мясными изделиями в не отведенных для этого местах. Вспышка инфекции была замечена в Ферзиковском районе Калужской области, поэтому принято решение о введении усиленного контроля за свиньями.

По новым правилам свиней нужно содержать в специализированных помещениях, без выпаса и возможности доступа к животным других видов. Согласно решению комиссии будет усилен контроль за хозяйствами, занимающимися разведением свиней, а те из них, которые не могут обеспечить выполнение новых правил, будут переведены на альтернативный вид животноводства.

Напомним, что в 2014 году во время эпидемии африканской чумы в Тульской области было уничтожено 70% поголовья свиней. А в августе 2020 года вспышку зафиксировали в Суворовском районе.