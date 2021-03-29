Масочный режим на ряде предприятий Тульской области предлагают отменить

Масочный режим на ряде предприятий предлагают отменить Фото: Алексей ФОКИН

На данный момент на всех предприятиях Тульской области определены ответственные за вакцинацию для работы с коллективом и сотрудничества с Минздравом. На ряде заводов открыты стационарные вакцинационные пункты. На другие регулярно выезжают мобильные бригады.

Также некоторые крупные предприятия помимо разъяснительной работы ведут еще и мотивационные компании. Так, сделавшие прививку от коронавируса сотрудники могут рассчитывать на дополнительный выходной день или даже некоторое материальное поощрение.

На рассмотрение Роспотребнадзора вынесено предложение отменить масочный режим в вакцинированных коллективах.