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Коронавирус Covid-1929 марта 2021 15:51

Масочный режим на ряде предприятий Тульской области предлагают отменить

Подобный шаг будет действовать только для вакцинированных коллективов
Игорь КОПЫТОВ
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Масочный режим на ряде предприятий предлагают отменить

Фото: Алексей ФОКИН

На данный момент на всех предприятиях Тульской области определены ответственные за вакцинацию для работы с коллективом и сотрудничества с Минздравом. На ряде заводов открыты стационарные вакцинационные пункты. На другие регулярно выезжают мобильные бригады.

Также некоторые крупные предприятия помимо разъяснительной работы ведут еще и мотивационные компании. Так, сделавшие прививку от коронавируса сотрудники могут рассчитывать на дополнительный выходной день или даже некоторое материальное поощрение.

На рассмотрение Роспотребнадзора вынесено предложение отменить масочный режим в вакцинированных коллективах.

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