Три проекта из Тульской области вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Учимся выбирать»

Ровно через два месяца, 22 марта, завершился прием оригинальных авторских молодежных электоральных проектов мероприятий, направленных на повышение электоральной активности молодых избирателей.

Организатором проведена экспертиза конкурсных материалов, поступивших от членов молодежных избирательных комиссий России и добровольцев РФСВ из большинства субъектов Федерации. Все конкурсные работы по-своему уникальны и разнообразны: от идеи проведения избирательных квестов до создания молодежного электорального канала. По итогам технической экспертизы определены 46 проектов из 18 регионов России, допущенных до участия в отборочном этапе и оценивания конкурсной комиссией. Большинство заявок поступило из Краснодарского и Пермского краев, Новосибирской, Тульской, Свердловской, Челябинской областей.

В полуфинал вышли три проекта от Тульской области: Журавлев Егор, заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии Тульской области. Конкурсная работа: «Избиратель Тульской губернии» (Журавлев Егор), «Агрессивно-пассивный PR VS Fake news» (Мухина Виктория) и «Право знать» (Храмченков Дмитрий).

На следующем этапе конкурсной комиссией, в состав которой войдут авторитетные эксперты в области избирательного права и процесса, будут определены финалисты, которые получат приглашения для участия в очном этапе Конкурса.