Коронавирус в Тульской области, последние данные на 29 марта: 90 выздоровевших за сутки Фото: Алексей ФОКИН

Официально диагноз COVID-19 за последние сутки выявлен у 88 жителей Тульской области. Накануне было всего 87, а еще раньше — 90 случаев заражения.

При этом число выздоровевших неуклонно росло в последние дни по одному человеку. Жизни 8 жителей региона унесла инфекция по данным на 29 марта за последние сутки. Ранее этот показатель составлял 9 человек.

Всего с начала пандемии в Тульской области выявлено 36058 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 33475 человек, умерли — 1524.