Коронавирус в Тульской области, последние данные на 28 марта: заболело 87 человек Фото: Алексей ФОКИН

По данным оперативного штаба на сегодня, 28 марта, в Тульской области коронавирусом заболели 87 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 35 970 случаев.

Вместе с тем, 89 человек за сутки выздоровело. Победили заболевание таким образом в регионе 33 385 с марта 2020 года.

К сожалению, еще 9 жителей Тулы и области скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. В общей сложности за весь период распространения COVID-19 в регионе умерло 1 516 человек.