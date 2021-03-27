Коронавирус в Тульской области, последние данные на 27 марта: умерло 8 человек Фото: Алексей ФОКИН

90 жителей Тульской области заболели коронавирусом за последние сутки. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. В общей сложности с весны 2020 года COVID-19 в регионе заболели 35 883 человека.

Выздоровело при этом 88 туляков за сутки и 33 296 — за весь период распространения заболевания.

Также сообщается, что за сутки 8 жителей региона скончались от различных осложнений. За год жертвами пандемии стали 1 507 человек.