Звезда мировой оперной сцены Любовь Казарновская проводит в Туле мастер-классы Фото: соцсети

Любовь Казарновская проводит мастер-классы для юных туляков. Первые занятия прошли в музыкальной школе им. Райхеля в рамках недели культуры в Тульской области 25 марта. В планах известной вокалистки развивать подобный выездной формат обучения.

Кроме того, уже сегодня, 26 марта, в камерном зале Дворянского собрания запланирован арт-салон. «Viva la musica», посвященный выдающемуся деятелю музыкального театра, первому русскому импресарио С.П. Дягилеву. В программе - гала-концерт лучших участников мастер-классов, воспитанников Центра одаренных детей Тульской области, молодых вокалистов — студентов Института современного искусства и самой Любови Казарновской.