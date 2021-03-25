Кредитно-документарный портфель ВТБ в Тульской области превысил 193 млрд рублей

Корпоративный кредитно-документарный портфель на 1 января 2021 составил 158,4 млрд рублей, в том числе в сегменте среднего и малого бизнеса – 17 млрд рублей.

Гарантии и аккредитивы, предоставленные компаниям среднего и малого бизнеса, выросли за год на треть, до 2,7 млрд рублей. Привлеченные ресурсы юридических лиц составили 16,3 млрд рублей, большая часть – 10,9 млрд рублей – средства компаний-представителей СМБ (+12% за год).

В 2020 году тульский ВТБ продолжил активно участвовать в реализации государственных программ, количество действующих соглашений по которым составило 332 шт. Кредитный портфель корпоративного бизнеса в рамках льготных инструментов за год вырос до 4,6 млрд рублей. Значительный объем портфеля формируют «Программа 1528» Минсельхоза – более 3,4 млрд рублей и «Программа 1764» Минэкономразвития - 621 млн. рублей. В рамках госпрограмм поддержки занятости в период пандемии коронавируса кредитный портфель достиг 560 млн рублей.

Розничный кредитный портфель по итогам 2020 года вырос на 9%, до 35,4 млрд рублей. Портфель ипотеки достиг 13,8 млрд рублей, увеличившись за 12 месяцев на 13%. Кредиты наличными выросли на 8%, до 17,9 млрд рублей. Всего за год ВТБ предоставил жителям региона свыше 20 тыс. кредитов на сумму 16 млрд рублей (+7% к аналогичному показателю за 2019 год). На покупку жилья банк одобрил более 3,1 тысяч займов на 6 млрд рублей (+31%). Объем выдач кредитов наличными составил 8,6 млрд рублей, автокредитов – 1,5 млрд.

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 января увеличился на 27%, до 63,4 млрд рублей. В направлении инвестпродуктов зафиксирован двукратный рост, до 22 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова отметила:

- 2020 год выдался непростым, вследствие пандемии произошли существенные изменения в макроэкономической конъюнктуре. Однако нам удалось нарастить ключевые бизнес-показатели и увеличить долю своего присутствия на рынке благодаря активной поддержке как местных компаний, так и жителей региона. Кроме того, в ушедшем году мы фиксировали рекордно низкие ставки по всем видам кредитных продуктов, а также стремительный взлет значимости и популярности цифровых каналов. В нынешнем году мы ожидаем развития существующих тенденций, и, в свою очередь, постараемся вновь превзойти среднерыночные показатели.