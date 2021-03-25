Коронавирус в Тульской области, последние данные на 25 марта: 95 выздоровевших за сутки Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки в регионе официально подтверждено 96 диагнозов заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне этот показатель составлял 95 человек, а выздоровевших было 94.

Умерших за сутки — семеро. Ровно столько же, сколько и накануне.

В целом, с начала пандемии в Тульской области заразились 35699 человек, побороли инфекцию 33114, умерли 1488 жителей.

Вместе с тем, в регионе накануне были отменены несколько антиковидных ограничений — с населения категории 65+ снято ограничение в передвижении, вакцинированным разрешено участвовать в массовых бизнес-мероприятиях, посещать сверх 50%-го лимита культурные и спортивные события.