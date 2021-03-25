Проверен временем

Асилий Люткевич проводит операцию на эксимерном лазере EC-5000 NAVEX Quest M2 Фото: Игорь КОПЫТОВ

Он позволяет производить коррекцию близорукости, дальнозоркости в пределах от -20 до +20 D и всех видов астигматизма до 10 D.

Эксимерный лазер NIDEK® EC-5000 NAVEX Quest M2 произведен в Японии на основе многолетнего опыта в рефракционной хирургии (более 2 000 аппаратов в мире) и обеспечивает высокую безопасность, точность и стабильность результатов по современным технологиям лазерной коррекции зрения, объединенным в этом оборудовании. Это один из лучших в мире эксимерных лазеров, в котором используется для абляции (выпаривания ткани роговицы) сочетание двух систем излучения: точечный и плоский лучи. При этом плоский луч - это оптимальный способ для формирования заданной кривизны поверхности роговицы. В результате лазерного воздействия плоским лучом получается идеально гладкая поверхность роговицы и сохраняется ее природная выпуклость, а следовательно, и высокая острота зрения при коррекции аномалий рефракции любой сложности. Модуль «летающего пятна» (узкого луча) дополнительно позволяет корректировать аберрации высокого порядка, то есть учитывает индивидуальные особенности оптического тракта глаза, включая неровности роговицы и хрусталика, при этом он как бы шлифует роговицу для достижения максимально точного результата. Таким образом, лазер позволяет устранять не только традиционные нарушения зрения, но и проблемы, связанные с врожденными или приобретенными искажениями оптического тракта глаза, такими как двоение изображения, отсутствие четкости предметов и т. п.

Другие современные эксимерные лазеры выполняют рефракционные операции только с помощью узкого луча («летающей точки»). Однако применение только точки не позволяет сохранить сферическую форму и идеальную поверхность роговицы, поэтому возможности таких лазеров по коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма ограничены. Кроме того, при высоком оптическом увеличении поверхность роговицы после точечного воздействия таких лазеров выглядит как лунная поверхность, испещренная множеством кратеров.

Эксимерный лазер NIDEK® EC-5000 NAVEX Quest M2 имеет также автоматическую систему слежения за движением глаза и ряд других вспомогательных подсистем и алгоритмов, например, для коррекции высоких степеней аномалии рефракции и формирования большой переходной зоны, при этом отсутствие видимой границы между зонами устраняет эффект ореола, при котором любой источник света «расплывается» в размытую точку и очень мешает ночному вождению автомобиля.

эксимерный лазер EC-5000 NAVEX Quest M2 Фото: Игорь КОПЫТОВ

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