Программа «Мужское здоровье» для настоящих мужчин

Жизнь мужчины кардинально отличается от жизни женщины - начиная с самого раннего возраста мальчики, как правило, чаще болеют. А вот мужские проблемы возникают в основном после 40 лет. Все дело в основополагающем гормоне мужского организма – тестостероне. Именно благодаря ему сильная половина человечества имеет развитую мускулатуру, низкий голос, растительность на лице и теле. Сексуальная и репродуктивная функции также входят в «сферу деятельности» тестостерона. Мужские половые гормоны также отвечают за регуляцию обмена веществ в организме, а именно белков, жиров и холестерина, то есть именно тестостерон поддерживает необходимую мышечную массу и сжигает жиры.

Начиная с 25-30 лет выработка этого гормона начинает снижаться, этот процесс естественный и неотвратимый. Плюс проблема избыточного веса, которая чревата целым букетом медицинских проблем: повышенное артериальное давление, предрасположенность к сахарному диабету, ишемическая болезнь сердца.

Все это поможет скорректировать лечебно-диагностическая программа «Мужское здоровье» от санатория (курорта) «Краинка». Дело в том, что лечение «мужских» болезней в городских поликлиниках по месту жительства стандартно включает в себя медикаментозную терапию - антибиотики, противовоспалительные препараты, иммуномодуляторы, витамины и биостимуляторы. При этом на местах отсутствует возможность использовать природные факторы. А именно они при комплексном воздействии обеспечивают стойкий положительный эффект.

Кому рекомендуется пройти программу?

В целом, всем мужчинам старше 18 лет даже при отсутствии каких-либо клинических проявлений, а также пациентам с отягощенной наследственностью – например, родственники по прямой линии имели серьезные заболевания органов мочеполовой системы. Кроме того, программа будет полезна людям, ведущим малоподвижный образ жизни, находящимся в условиях постоянного стресса, работающим на вредном производстве, имеющим ненормированный график работы, избыточную массу тела, вредные привычки. Ну, а если уже есть симптомы, подозрительные в отношении патологии мочеполовой системы, то прямая дорога в «Краинку».

Что же представляет собой медицинская программа «Мужское здоровье»?

Это проживание в одноместных или двухместных номерах весь срок действия (7 или 12 календарных дней), прием у врача-уролога. Ну и, конечно же, оздоровительные процедуры, среди которых регулярный прием минеральной воды, четырехразовое диетическое питание, физиотерапевтические процедуры - лазер- или магнитотерапия, а также ванны с лечебными концентратами, грязелечение, классический или урологический массаж, занятия лечебной физкультурой, плавание в бассейне.

Помимо основных процедур, предусмотренных данной программой, по заявлению пациента лечащий врач может назначить дополнительные методы диагностики и лечения на платной основе. А при наличии противопоказаний к процедурам, предусмотренным программой реабилитации, в санатории могут быть предоставлены иные медицинские услуги. Санаторно-курортное лечение с физиопроцедурами оказывает положительный эффект, помогает восстановиться после болезни в короткие сроки, привести организм в нормальное состояние. Процедуры оказывают всестороннее положительное влияние - улучшается крове- и лимфообращение и, как следствие, поднимается качество жизни.

Для прохождения курса лечения по программе «Мужское здоровье» в санатории (курорте) «Краинка» необходимо при поступлении иметь на руках следующие документы: справку об отсутствии контакта с больными COVID-19 на протяжении 14 дней, выданную не ранее чем за 3 дня до отъезда, и санаторно-курортную карту. Впрочем, в случае отсутствия последней необходимое диагностическое обследование для назначения медицинских процедур может быть проведено и в самом санатории на платной основе.

Программа «Мужское здоровье» для настоящих мужчин

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.